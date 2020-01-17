Libya masasına çağrılmayan Yunanistan, kabahati Almanya’da buldu

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Türkiye’nin uluslararası hukuka uygun olarak Doğu Akdeniz bölgesinde Libya ile attığı adımların ardından harekete geçerek Libya’nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter’le diplomasi yürütmeye çalışan Yunanistan, Berlin’de kurulacak masaya davet edilmedi.

Yunan basınından ProNews, Anadolu Ajansı’nın İngilizce olarak yayımlanan bir haberine atıf yaparak, “Türkler, Yunanistan’ın Libya konulu Berlin Konferansı’na davet edilmemesini kutluyor” başlığıyla bir haber yayımladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, “Yunanistan’ın bu sürece neden dahil edilmediğini anlamıyoruz.” açıklamasına atıfta bulunan ProNews’in konuyla ilgili haberinde şu satırlara yer verildi:

“Anadolu Ajansı, iktidarı döneminde ülkeyi Berlin Süreci’nden çıkaran ana muhalefetteki Aleksis Çipras’ın SYRIZA partisinin tepkilerine yer vererek suçu mevcut Yunan hükûmetine yöneltti.”

Hem Doğu Akdeniz’de hem de Libya sahasında yürüttüğü kirli iş birliklerinden umduğunu bulamayan Yunan hükûmetinde herhangi bir suç bulamayan Yunan basını, “asıl suçlunun Almanya” olduğunu yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Halife Hafter’le görüştükten sonra “provokatif bir şekilde Yunanistan’ı görünmez kıldığını” öne süren ProNews, “Yunanistan’ın meşru girişimleri ve çıkarlarına rağmen bu masada yer almamasındaki asıl kabahat Almanya’dadır.” satırlarını okuyucularıyla paylaştı.

19 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek olan Berlin Konferansı’na, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in daveti üzerine Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderli Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

AA