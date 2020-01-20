Libya Konferansı'nda kaybolan Putin'i Merkel ve Macron aradı

Berlin’deki Libya Konferansı çerçevesinde liderler aile fotoğrafı çektirmek için bir araya geldi, ancak fotoğraf çekimi Vladimir Putin’in eksikliği nedeniyle birkaç dakika ertelendi.

Kameralara yansıyan görüntülere göre, o sırada Almanya Başbakanı Angela Merkel, birkaç kez etrafına bakarak Putin’i aradı, Rus liderin bulunması gereken yeri işaret etti.

Emmanuel Macron da ‘aramalara’ katılıp çevresine bakındı. Birkaç dakika sonra Putin diğer liderlere katıldı ve çekim gerçekleştirildi.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte de çekime geç kaldı. Conte’nin, Putin’in arkasından yürüdüğü görüldü.

Merkel'in Türkiye ve Rusya'nın da çabalarıyla hayat geçirdiği Libya Konferansı Berlin'de yapıldı. Libya'da kalıcı ateşkesi ve barışı sağlamak amacı taşıyan konferansa Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macron dahil 13 isim katıldı.