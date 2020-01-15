Libya eski Genelkurmay Başkanı açıkladı: Hafter'in masadan kalkmasının arkasında Mısır ve BAE var!

El-Manguş, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) Libya konusunda düzenlediği bir toplantı vesilesiyle başkentte bulunduğu sırada Libya'daki son durumu, Türkiye ve Rusya'nın ülkedeki taraflara yaptığı ateşkes çağrısını ve bu çağrının ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

AA'da yer alan habere göre Libya'nın eski Genelkurmay Başkanı el-Manguş, Moskova'da ateşkesi kalıcı hale getirmek için başlatılan görüşmelerin siyasi çıkış için ümit olmasını beklediklerini ancak Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrılmasının süreci çatışmaya sürüklediğini vurguladı.

"BAZI TARAFLAR ASKERİ ÇÖZÜMDEN YANA"

El-Manguş, "Aslında bir siyasi çıkış olacağını ümit ediyorduk. Özellikle Moskova'da devam eden süreçten sonra ama maalesef görüyoruz ki bazı taraflar siyasi çözümden ziyade askeri çözüm üzerinde duruyor. Bunu dün açık bir şekilde gördük." dedi.

Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH) açık şekilde diplomatik çabalara destek verdiğinin ve ateşkes görüşmelerinin ardından oluşturulan anlaşmayı imzaladığını hatırlatan el-Manguş, şöyle devam etti:

"Hafter kendi kararının başka taraflara bağlı olduğunu göstermiştir. Aslında Hafter anlaşmayı imzalamak için başlarda biraz zaman istemiş fakat imzalamadan Moskova'yı terk etmiştir. Benim kanaatimce oradaki en yetkili taraf Hafter'in kendisi değil, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın oluşturduğu bloktur. Hafter, özellikle bu ülkeler ateşkese varılmasına karşı oldukları için masayı terk etmiştir."