06 Aralık 2019 Cuma 16:42:25 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 17:24:01
Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez
Libya Dışişleri Bakanı, "Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez." açıklamasında bulundu
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