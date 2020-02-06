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06 Şubat 2020 Perşembe 22:33:57 | Son Güncelleme: 06 Şubat 2020 Perşembe 22:34:50

Libya Başbakanı Serrac: Hafter'e destek veren dış müdahaleler sürüyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren dış müdahalenin devam ettiğini ve bu durumun Berlin Konferansı kararlarının ihlali olduğunu söyledi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Fayiz es-Serrac, başkent Trablus'ta Almanya Dışişleri Bakanlığı heyeti ile bir araya geldi.

Görüşmede Serrac, Hafter'in, uluslararası alanda güçlü bir tavır ortaya konulamamasından aldığı cesaretle Berlin Konferansı'ndan çıkan kararlara uymadığını belirtti.

Hafter'in daha önce de barış için ortaya atılan tüm girişimleri boşa çıkardığını hatırlatan Serrac, "Bu ihlallerin devam etmesi, bizi muhtemel bir diyaloğa katılım konusunu yeniden gözden geçirmeye itebilir." dedi.

Hafter milislerine silah aktarımının sürdüğünü ve bu durumun Berlin Konferansı'nda alınan kararlara aykırı olduğunu kaydeden Serrac, "Hafter'e destek veren dış müdahaleler sürüyor." diye konuştu.

Hafter'in konferanstan bu yana sivil yerleşim bölgelerine saldırılar düzenleyerek gerçekleştirdiği ihlalleri de anlatan Serrac, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Libya krizine barışçıl çözüm bulmak için sarf ettiği çabaları ise takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Almanya heyeti de Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanması ve Libya'da istikrar ile güvenliğin sağlanması için UMH ile çalışmak istediklerini aktardı.

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 19 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, ateşkesin yanı sıra taraflara ve destekçilerine askeri faaliyetlerine son vermeleri ve Birleşmiş Milletlerin silah ambargosuna uyma çağrısında bulunulmuştu.

Hafter'e bağlı milislerin, Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasıyla, petrol zengini Kuzey Afrika ülkesi şiddet sarmalına sürüklenmişti.

AA

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