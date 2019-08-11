Lekima yıktı geçti

Tayvan’da birkaç gündür etkili olan Lekima tayfunu dün itibarıyla Çin’in güneydoğu kıyılarına ulaştı. 187 kilometre hızla ilerleyen Lekima tayfunu, özellikle Cıciang’da etkili olurken, eyalete bağlı 6 kentte şimdiye kadar 13 kişi hayatını kaybetti. 16 kişi ise tayfunun tetiklediği bir toprak kayması sonucu kayboldu. Çok sayıda insan sel sularına gömülen evlerde ve yollarda mahsur kaldı.

Uçuşlar iptal edildi

Birçok kentte evler, arabalar ve elektrik hatları zarar gördü. Cıciang'da 288 hava yolu seferi tayfun nedeniyle iptal edildi. Eyalet hükümeti, tren yolu ve feribot seferlerini geçici olarak durdurdu. Acil Durum Bakanlığı, kimyasal tesisler ve petrol rafinerilerinde yangın, patlama ve zararlı gaz salınımı riskinin bulunduğu konusunda uyarıda bulundu. Lekima, uğradığı yerlerde büyük hasar bırakarak Şangay’a doğru ilerliyor.

Elektrik verilemiyor

Şangaylı yetkililer, afetin en az hasarla atlatılması için hazırlanırken, ülkenin en büyük kenti olan Şangay ve çevresindeki yerleşim yerlerinden şu ana kadar 1 milyon kişi tahliye edildi. Çinli yetkililer, tayfunun etkili olduğu bölgelerde 2 milyon 700 bin hanenin elektriksiz kaldığını açıkladı. Bu yıl Çin’i etkisi altına alan dokuzuncu tayfun olan Lekima, aynı zamanda son yıllarda ülkede görülen en güçlü tayfun olma özelliğini taşıyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Çinliler zor anlar yaşadı.

Fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, araçlar hasar gördü.