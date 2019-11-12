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12 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 00:14:50

Lazer ışınıyla soygun

Bilim insanları, lazer işaretçi kullanarak, elektronik cihazları uzaktan kontrol etmeyi başardı. Bu durumun, ev ve ofislerin kolayca soyulmasına neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

GARAJ KAPISINI AÇTILAR

Tokyo ve Michigan Üniversitesi'nden bilim insanları, Google Asistan, Apple Siri ve Amazon Alexa'yı, lazer işaretçileri kullanarak kontrol etmeyi başardı.

Araştırmacılar, söz konusu deneyi, 100 metre mesafeden gerçekleştirdi. İlk olarak farklı bir binada bulunan Google Home akıllı hoparlör, bu yöntemle garajın kapısını açmak için kullanıldı. Deney daha sonra başka markaların cihazlarında da denendi. Elde edilen sonuçlar, son teknoloji cihazlardaki tehlikenin büyüklüğünü ortaya koydu. 

Araştırmacılar, 100 metre mesafeden hack’ledikleri akıllı hoparlör sayesinde garaj kapısını açabildi. 

KOMUTU TAKLİT EDİYOR

Bunun için lazer, cihazların mikrofonunda bulunan, diyafram adlı küçük plağa yöneltiliyor. Normalde sesle titreşen diyafram lazerle titreştirilerek sesli komutlar taklit ediliyor. Araştırmacılar, bu sorunla ilgili Tesla, Ford, Amazon, Apple ve Google'ı uyardı. Tanınmış teknoloji uzmanları, bu açığa karşı ciddi bir önlem alınmaması halinde, akıllı ev ve ofislerde soygunların artacağını, bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazlardaki özel bilgilerin kolaylıkla çalınabileceğini söyledi.  

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