Lavrov'dan ABD'ye rest: TürkAkım 3 hafta içinde devrede

Lavrov, Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'da yaptığı açıklamada, TürkAkım’ın tam olarak, 2-3 hafta içinde hizmete gireceğini söyledi. Kuzey Akım-2 projesinin ABD'nin tüm tehditlerine rağmen gerçekleşeceğini kaydeden Lavrov, “Öncelikle Avrupalıların kendi ticari çıkarını anladığından eminim. İkincisi, Avrupalılar uzun vadeli enerji güvenliği açısından projeye ilgi duyuyor” dedi. ABD’nin, Trump tarafından geçen hafta onaylanan yaptırımları, söz konusu boru hatlarının inşasında yer alan kişi ve şirketlerin mal varlıklarına el konulmasını hedefliyor.