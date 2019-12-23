Lavrov'dan ABD'ye rest: TürkAkım 3 hafta içinde devrede
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin TürkAkım ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projelerine yönelik yaptırımlarını değerlendirdi.
Lavrov, Rus devlet televizyonu Pervıy Kanal'da yaptığı açıklamada, TürkAkım’ın tam olarak, 2-3 hafta içinde hizmete gireceğini söyledi. Kuzey Akım-2 projesinin ABD'nin tüm tehditlerine rağmen gerçekleşeceğini kaydeden Lavrov, “Öncelikle Avrupalıların kendi ticari çıkarını anladığından eminim. İkincisi, Avrupalılar uzun vadeli enerji güvenliği açısından projeye ilgi duyuyor” dedi. ABD’nin, Trump tarafından geçen hafta onaylanan yaptırımları, söz konusu boru hatlarının inşasında yer alan kişi ve şirketlerin mal varlıklarına el konulmasını hedefliyor.
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