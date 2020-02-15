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15 Şubat 2020 Cumartesi 21:29:54 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 21:30:46

Lavrov: Türkiye ve Rusya, İdlib'deki anlaşmaları uygulamak için temasta

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib ile ilgili Rusya ve Türkiye'nin temaslarının sürdüğünü bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'da devam eden 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'nda Suriye'deki kriz ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Rusya'nın birbiriyle her konuda anlaşmak zorunda olmadığını vurgulayan Lavrov, "Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var ancak bu bizim her konuda anlaşacağımız anlamına gelmez. İki ülke ilişkilerinde her problemde tamamen anlaşma sağlanacak diye bir zorunluluk olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Suriye'nin toprak bütünlüğü için Türkiye ve İran ile çalıştıklarını anlatan Lavrov, Suriye'nin geleceğini Suriye halkının kendisinin tayin etmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüklerini belirten Lavrov, ateşkes konusu dahil Suriye'de Türkiye ile yaptıkları bütün anlaşmaların uygulanmasını ele aldıklarını ifade etti.

Lavrov, silahlı grupların İdlib dahil Suriye'nin değişik yerlerinde sivil halkı kullanmaya çalıştığına dikkati çekerek bu yüzden önlerinde çok zor bir ödev olduğunu hatırlattı.

Lavrov, "İdlib'deki anlaşmaların uygulanmasına yol bulmak amacıyla Rusya ile Türkiye arasında uzmanlar, diplomatlar, askerler ve istihbaratçılar seviyesinde temaslar sürüyor. Sıradaki temas gelecek hafta olacak." ifadelerini kullandı.

Fırat'ın doğusundaki duruma ilişkin ABD ile sürekli temas halinde olduklarını da aktaran Lavrov, "İdlib probleminin yanı sıra en önemli zorluk egemenliğin açıkça ihlal edildiği, ayrılıkçılar üzerinden paralel bir yönetimin oluşturulduğu Fırat'ın doğusunda olanlardır. Bu konuda Fırat'ın doğusunda varlıklarını aktif olarak sürdüren Amerikalı meslektaşlarımızla düzenli olarak görüşüyoruz." diye konuştu

AA

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