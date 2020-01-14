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14 Ocak 2020 Salı 18:05:47 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 18:07:17

Lavrov: Suriye’deki militanlar, suyu bulandırmaya devam etmek için Libya’ya gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki militanların suyu bulandırmaya devam etmek için Libya’ya gittiğini söyledi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile yaptığı görüşmenin ardından verilen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Suriye’nin yüzde 90’ına yakın bir kısmının meşru hükümetin kontrolü altında olduğunu ve bu oranın giderek arttığını ifade etti.

Lavrov, “Teröristlerin aktif olduğu kalan diğer noktalarda, öncelikle de İdlib’de militanlar giderek mevzilerini kaybediyor. Ancak ne yazık ki, Suriye ile Libya arasındaki bağlantıdan söz edecek olursak, militanlar umumiyetle oradaki suyu da bulandırmaya devam etmek için Libya’ya gidiyor” dedi.

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Suriye’de Fırat Nehri’nin doğusundaki ayrılıkçılığı destekleyen ABD’nin gayrimeşru varlığından kaynaklı sorunların çözülmesi gerektiğini de kaydeden Lavrov, şöyle devam etti:

“Suriye’deki durum Libya’dakinden olumlu anlamda farklı, zira orada krize müdahil tüm tarafların sorumlu tutumları sayesinde mümkün olan siyasi süreç devam ediyor.”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Larov, bugün iş ziyareti sebebiyle Sri Lanka’ya gitti. Lavrov daha sonra Hindistan ve Özbekistan’a gidecek.

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