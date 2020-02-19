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19 Şubat 2020 Çarşamba 15:38:02 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 15:59:51

Lavrov: İdlib konusunda yeni şart teklif etmedik

Lavrov, Suriye konusunda Türk ve Rus heyetlerin yaptığı görüşmelerin sonuca ulaşmadığını belirterek, Rusya'nın İdlib meselesi için yeni bir şart teklif etmediğini savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin İdlib konusunda Türk ve Rus heyetlerinin yaptığı görüşmelere ilişkin sorusunu cevaplayan Lavrov, "İdlib ile ilgili anlaşmaların uygulanması konusunda Rus ve Türk heyetlerinin yaptığı müzakerelerde bir sonuca ulaşılamadı. Biz herhangi yeni bir şart teklif etmedik. Liderlerimizin (Putin ve Erdoğan) üzerinde anlaştığı her şeyi yerine getirmenin gerekli olduğuna inanıyoruz." dedi.

İdlib ile ilgili anlaşmaların temelinde muhaliflerin teröristlerden ayrılması şartı olduğunu belirten Lavrov, teröristlerin bu anlaşmalarla yapılan ateşkesin bir parçası olamayacağını ifade etti.

Türk tarafının muhalifler ile teröristlerin ayrımı konusunda sonuç alamadığını öne süren Lavrov, bununla birlikte İdlib'de provokasyonların sürdüğünü savundu.  

Putin ve Erdoğan'ın İdlib konusunda geçen sene sonbaharda yaptığı ikinci görüşmede İdlib'de silahsızlandırılmış bölge oluşturulması konusunda anlaşıldığını anımsatan Lavrov, bu anlaşmanın ihlal edilmemesi için bölgede hiçbir silah ve militanın olmaması gerektiğini söyledi.

Rejimin İdlib'deki anlaşmalara ve ateşkese bağlı kalarak provokasyonlara karşılık verdiğini öne süren Lavrov, Rusya'nın da bunu desteklediğini ifade etti. Lavrov, teröristler ve onlarla iş birliği yapanların belirlenen gerginliği azaltma bölgesinden çıkmak istemediği için provokasyonları sürdürdüğünü savundu.  

Şam rejiminin M4 ve M5 kara yollarını ele geçirmesinin de Putin ve Erdoğan’ın İdlib konusunda yaptığı anlaşmanın gereği olduğunu iddia eden Lavrov, "Bu konuyu bu kadar ayrıntılı konuşuyorum çünkü olanlar Eylül 2018 ve Ekim 2019'da ne üzerinde anlaşmaya varıldığını kimsenin hatırlamadığı izlenimi veriyor." diye konuştu.

Bazı Batılı temsilcilerin yorumlarına göre "İdlib'de Rusya ve Türkiye'nin durumu sadece dondurmak suretiyle teröristlere dokunmamak ve onların faaliyetlerine izin vermek istediği izlenimi" verildiğini hatırlatan Lavrov, "Bu böyle değil. Teröristlere İdlib'de hiçbir zaman dokunulmama konusunda söz verilmedi. Rus ve Türk liderlerin yaptığı anlaşmaları tekrar okuyunuz, o zaman her şey anlaşılacak." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Türkiye ile görüşmelere en üst düzeyde devam etmeye hazır olduğunu vurgulayan Lavrov, "Türk meslektaşlarımızla mevcut durumu, üzerinde anlaştığımız şeyi yerine getirmenin yollarını, bir buçuk yıl önceki durumun yeniden yapılandırılması açısından değil, bahsettiğim sonuçlar açısından bu anlaşmaların yerine getirilmesini incelemeye devam edeceğiz. En üst düzey dahil her seviyede çalışmaya hazırız." şeklinde konuştu.

AA

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