  • Bist 100
    106904
  • Dolar
    5,7511
  • Euro
    6,3401
  • Altın
    271,1090
İstanbul
5 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye'nin en uzun köprüsünde vinç devrildi Türkiye'nin en uzun köprüsünde vinç devrildi
Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem dünya şampiyonu Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Talha Ahmet Erdem dünya şampiyonu
MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Başakşehir - Antalyaspor CANLI ANLATIM Başakşehir - Antalyaspor CANLI ANLATIM
Boris Johnson, İngiltere'de 74 terör hükümlüsünü erken tahliye ettiklerini belirtti Boris Johnson, İngiltere'de 74 terör hükümlüsünü erken tahliye ettiklerini belirtti
Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'den maratonda Avrupa rekoru Milli atlet Kaan Kigen Özbilen'den maratonda Avrupa rekoru
Beşiktaş'ın Ocak ayındaki ilk hedefi Jonathan Kodjia Beşiktaş'ın Ocak ayındaki ilk hedefi Jonathan Kodjia
Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 2-1 mağlup etti Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 2-1 mağlup etti
Cilt sanatı ustası İslam Seçen son yolculuğuna uğurlandı Cilt sanatı ustası İslam Seçen son yolculuğuna uğurlandı
Laricani: Irak'ta, Sistani olduğu için endişeli değiliz Laricani: Irak'ta, Sistani olduğu için endişeli değiliz
MasterChef Güzide, '7 milyonluk ev' haberlerine isyan etti MasterChef Güzide, '7 milyonluk ev' haberlerine isyan etti
Irak'ta kan durmuyor: Protestocular Kadisiye Valilik binasına girdi Irak'ta kan durmuyor: Protestocular Kadisiye Valilik binasına girdi
Katil avukatı Vahit Bıçak'tan Ceren Damar’ın ailesi hakkında skandal sözler Katil avukatı Vahit Bıçak'tan Ceren Damar’ın ailesi hakkında skandal sözler
Yozgat'ta hentbol takımı kaza yaptı! 1 ölü, 15 yaralı Yozgat'ta hentbol takımı kaza yaptı! 1 ölü, 15 yaralı
Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasını kabul etti Irak Meclisi, Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifasını kabul etti
Korkutan rapor: 'Y' kuşağı ebeveynlerinden daha genç ölecek Korkutan rapor: 'Y' kuşağı ebeveynlerinden daha genç ölecek
Sivas Velisi'ne çağrı: Engelli öğrencisine bir harf öğretebilmek için 100 km yol gidiyor Sivas Velisi'ne çağrı: Engelli öğrencisine bir harf öğretebilmek için 100 km yol gidiyor
Sivas Velisi'ne çağrı: Engelli öğrencisine bir harf öğretebilmek için 100 km yol gidiyor Sivas Velisi'ne çağrı: Engelli öğrencisine bir harf öğretebilmek için 100 km yol gidiyor
Akademisyen Ceren Damar’ın katilinin avukatı Vahit Bıçak: Aile siyasi rant elde etmeye çalışıyor Akademisyen Ceren Damar’ın katilinin avukatı Vahit Bıçak: Aile siyasi rant elde etmeye çalışıyor
Beton mikserinin altında kalan Birgül öldü: Annesi giymediği kıyafetleri üzerine serdi Beton mikserinin altında kalan Birgül öldü: Annesi giymediği kıyafetleri üzerine serdi
MSB: Rasulayn'da teröristlerin kazdığı tüneller kapatıldı MSB: Rasulayn'da teröristlerin kazdığı tüneller kapatıldı
Sibirya'da otobüs devrildi: 15 yolcu öldü Sibirya'da otobüs devrildi: 15 yolcu öldü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, arazi tahsis ederiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, arazi tahsis ederiz
Aleyna Tilki: Beynim çok hızlı bir büyüme yaşadı Aleyna Tilki: Beynim çok hızlı bir büyüme yaşadı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Aralık 2019 Pazar 15:38:58 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 16:08:37

Laricani: Irak'ta, Sistani olduğu için endişeli değiliz

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani olduğu için bu ülkedeki gelişmelerden endişeli olmadıklarını ve onun aldığı tedbirlerle sorunun çözüleceğini söyledi. Laricani, "(Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci) Sistani, meselenin farklı boyutlarına hakim birisi ve şimdi aldığı tedbirlerle sorunu çözüyor. Bizden yardım istenirse hizmetlerindeyiz fakat önemli olan Sistani'nin aldığı tedbirdir. Irak'ta olgun siyasi ve mezhep şahsiyetleri var ve onlar sorunları çözebilir, yardıma ihtiyaç yoktur" dedi.

Laricani, Meclis Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. 

ABD'nin Irak'ı ele geçirmek için terör örgütü DEAŞ'ı tahrik ettiğini ileri süren Laricani, "Irak'ta Sistani olduğu ve topuma liderlik ettiği için bu ülkedeki gelişmelerden endişeli değiliz. Sistani, meselenin farklı boyutlarına hakim birisi ve şimdi aldığı tedbirlerle sorunu çözüyor. Bizden yardım istenirse hizmetlerindeyiz fakat önemli olan Sistani'nin aldığı tedbirdir. Irak'ta olgun siyasi ve mezhep şahsiyetleri var ve onlar sorunları çözebilir, yardıma ihtiyaç yoktur." görüşünü paylaştı.

Benzin zammı ve sübvansiyonların 2009'dan bu yana tartışıldığını ve bugüne ait bir mesele olmadığını dile getiren Laricani, artışın 3 erk tarafından onaylandığını ancak önerinin hükümete ait olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Uygulama aşamasında halkın ikna edilmesi lazımdı, şimdi de gerekiyor çünkü işin boyutları hala çok açık değil. Bu mesele başka bir şekilde de çözülebilirdi, bunun tek bir yolu yok. Hükümetteki yetkililer bu yolu seçti. Bu yoldan geri dönüşün mümkün, eksiklerin telafisi için de fırsat olduğuna inanıyorum. Bir diğer mesele de göstericiler ile bozguncuların birbirinden ayrılması gerektiği gerçeğidir. Göstericilerin sesi duyulmalı ve talepleri dikkate alınmalıdır."

İran'da 21 Şubat 2020'de yapılacak 11. dönem milletvekilliği seçiminde aday olmayacağını ve Meclis Başkanlığında bulunduğu 12 yıllık sürenin yeterli olduğunu ifade eden Laricani, "Önceki dönem de milletvekilliğine aday olmayı düşünmüyordum ancak hatırı sayılır kişiler beni bu konuda ikna etti. Emekli değilim ve verilen her görevi yerine getireceğim. Şunu da açıklığa kavuşturmak istiyorum ki 2012'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak gibi bir planım yok." şeklinde konuştu.

Laricani, adaylıkların veto edilmesiyle ilgili süreci de izlediklerini ve hukuka aykırı bir durumla karşılaştıklarında müdahale edeceklerini söyledi.

ABD ile İran arasındaki sorunların çözülmesi ihtimaline ilişkin soru üzerine Laricani, şunları kaydetti:

"Sorunların çözümü için siyasi irade var ve bu çıkmaz sokak değil. Müzakere yapan kişiler var. Maksimum baskı politikası kesinlikle yanlış bir yöntem ve bunu düzeltmeleri gerekiyor. Bazı ülkeler çaba gösteriyor ve biz de kapıları kapatmadık ancak asıl önemli olan ABD'lilerin bu yöntemin doğru olmadığını anlamalarıdır."

Avrupa Parlamentosu ile ilişki halinde olduklarını ve Avrupa Birliği'nin (AB) bazı alanlarda insaflı olmayan tavırlar aldığını savunan Laricani, AB ile ilişkilerinin ve müzakerelerinin devam ettiğini vurguladı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ