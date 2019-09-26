Lamont Boyd: Mevcut tüketim düzeyiyle İngiltere'nin karbon hedefine ulaşılamaz

İngiltere Çevre Bakanlığı eski Baş Bilim Danışmanı Lamont Boyd, AA muhabirinin, İngiltere'nin 2050'de karbon emisyonunu sıfıra indirme hedefiyle ilgili sorularını yanıtladı.

"Kaynakların tüketimindeki artış sürdükçe sıfır emisyon hedefine ulaşılamaz." değerlendirmesinde bulunan Boyd, "Sıfır düzeyine ulaşmak, enerjide fosil yakıtlarından köklü bir biçimde uzaklaşmayı gerektirir ancak bunun yakın gelecekte olacağını gösteren pek az işaret var." dedi.

Boyd, İngiltere’nin “sıfır karbon” hedefinin gerektirdiklerini ne hükümetin, ne de kamuoyunun tam olarak anladığını söyledi.

İngiliz ekonomisinin imalattan ziyade hizmet ağırlıklı olduğu için sıfır karbon hedefine daha yakın olduğunu belirten Boyd, yine de bu hedefe sadece İngiltere’nin perspektifinden bakılamayacağına dikkat çekti.

Boyd, “Ürettiğimiz kirlilik ortak, dolayısıyla İngiltere bu alanda liderlik etse bile, alınacak sonuç bu hedefi yakalamakta çok daha fazla zorlanacak diğer ekonomilere de bağlı.” değerlendirmesini yaptı.

Tüketim kalıpları



Çevre sorunlarının kaynağında tüketimin yattığını belirten Boyd, şunları kaydetti:

"Karşı karşıya olduğumuz tehditler öncelikle kendi tüketim kalıplarımızdan kaynaklanıyor. Obezite, kalp hastalıkları, solunum hastalıkları, erken bunama ve şeker gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların ortaya çıkışında, çevre ve davranışlarımız etkilidir. Bu hastalıkların pek çoğu kısmen yaşam tarzımızdan ve kirlilikten kaynaklanıyor."

Bu tür hastalıkların ekosistemin tahribi ve iklim değişikliğinin etkileriyle daha da kötüleşeceğine işaret eden Boyd, bireylerin tüketiminin de bunun vahametini artırdığını vurguladı.

Boyd, çevre sorunlarının zamanla küresel ölçekte siyasi istikrarı da bozabileceği uyarısında bulunarak, "Eğer hepimiz mevcut tüketim düzeyimizi sürdürürsek, bazı kaynakların kıtlaşacağını göreceğiz." dedi.

Gelişen teknolojinin çevre sorunlarının çözümünü kolaylaştıracağı iddiasına ilişkin de Boyd, "Talebin kaynak kullanımını belirlemesine izin verdiğimiz ve kaynak üretiminin gerçek maliyetini dikkate almadığımız müddetçe, yeni teknolojiler de tüketimi veya atıkları azaltmayacak." görüşünü dile getirdi.

İngiliz hükümeti, haziranda ülkenin karbon emisyonunu 2050'de sıfır düzeyine indireceğini duyurmuştu.

Çıkarılan yasalarla İngiltere, küresel ısınmaya katkısını 2050'de sona erdirme hedefini ortaya koyan ilk büyük ekonomi olmuştu.

(AA)