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17 Mart 2020 Salı 18:16:13 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 18:29:28

Kuzey Makedonya'daki erken genel seçim koronavirüs nedeniyle ertelendi

Kuzey Makedonya'da 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski’nin, Başbakan Oliver Spasovski, Meclis Başkanı Talat Caferi ve siyasi parti liderlerleriyle birlikte bugün gerçekleştirdiği toplantıda, 12 Nisan’da gerçekleşmesi planlanan erken seçimlerin ertelenmesi kararı alındı.

Korona virüs krizine karşı tedbir olarak ertelenen seçimlerin yeni tarihi toplantıda belirlenmedi, ancak Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, bir uzman grubu kurup hukuki yönden seçimlerin ertelenmesi ve yeni tarihin belirlenmesi için siyasi parti liderlerinden yeşil ışık aldı.

Olağanüstü hal ilan etmekten yana olduğunu söyleyen Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) Başkanı Zoran Zaev toplantıdan sonra yaptığı açıklamada “Şimdi bütün kaynaklarımızı vatandaşların sağlık hizmetine sunmalıyız. Bu küresel soruna doğru yönlenmeliyiz. Ekonomi için yeni önlemler paketi hazırlamaktayız. Önlemlerin daha etkili olması için olağanüstü hal ilan etmek zorundayız. Durumu ciddiye almaları için tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum" şeklinde konuştu.

Diğer yandan VMRO DPMNE lideri Hristiyan Mitskovski ise olağanüstü halyerin kriz durumu ilan edilmesi gerektiğini savunurken “Uzman ekibi bugünden itibaren seçimlerin ertelenmesi için hukuki bir yol arayışında olacaktır. Şu an olağanüstü hal veya kriz durumu ilan edilmesi konusunda ikilem var. Fakat olağanüstü savaş hali yasalarla düzenlenmemiştir, kriz durumu ise kriz yasasıyla belirtilmektedir. Vatandaşların sağlığı ve korona virüsü ile mücadele önceliğimiz olarak kalacaktır.” ifadelerine yer verdi.

KUZEY MAKEDONYA'DA KORONAVİRÜS VAKA SAYISI 26

Küresel sorun haline gelmiş olan korona virüsü Kuzey Makedonya’daki vatandaşları da etkilemiş durumda. Sağlık Bakanı Venko Filipçe’nin son açıklamasına göre ülkede koronavirüsüne yakalanan vatandaşların sayısı 26. Virüse yakalanan hastaların çoğu Debre ve Merkez Jupa belediyelerinden olduğu için bu iki belediyede şu an kriz durumu hakim.

Devlet Debre ve Merkez Jupa belediyelerinde polis ve ordu sayısını artırmış durumda, kapalı olan kafeterya ve restoranların yanı sıra marketlerin de çalışma saati ve sokağa çıkma özgürlüğü sınırlandı. Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı yaptığı açıklamalarda ülkedeki krizin zirveye ulaşmasını Mart ayının sonunda veya Nisan ayının başında olacağını tahmin ettiğini belirtti. Sağlık Bakanı Filipçe ayrıca ülkedeki korona virüs vakasının 2000 sayısını bulabileceğini vurguladı.

Bugün yaptığı basın açıklamasında Filipçe hastaların iyi durumda olduğunu ve vatandaşların önlemlere uymaları konusunda ciddi olmaları çağrısında bulundu.

BOSNA HERSEK'TE CAMİLERDE NAMAZ KILINMAYACAK

Öte yandan, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Müftüler Konseyi de bugünkü olağan toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle tüm camilerde vakit namazlarının cemaatle kılınmasının durdurulmasına karar verdi.

İslam Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, camilerde beş vakit ezan okunmasına devam edileceği belirtilirken, cuma namazlarının ise geleneği devam ettirmek adına sadece cami imamlarının belirleyeceği sayıda insanın katılımıyla kılınacağı bildirildi.

AA

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