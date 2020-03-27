Kuzey Makedonya, NATO'nun 30'uncu üyesi oldu
Kuzey Makedonya, tüm resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından NATO'nun 30'uncu üyesi oldu.
Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, ülkesinin Avro-Atlantik ailesinde hak ettiği yeri aldığını belirtti.
Dimitrov, Twitter'dan Kuzey Makedonya'nın NATO'nun 30. üyesi olmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Bu haftanın birçok yönden tarihi bir hafta olduğuna işaret eden Dimitrov, "Kuzey Makedonya, bugün resmi olarak Avro-Atlantik uluslar ailesinde tamamen hak ettiği yeri aldı." ifadesini kullandı.
Dimitrov, ülkesinin NATO üyelik serüveninin 27 yıl önce başladığını anımsatarak, "Bugünden itibaren müttefik ve dostlarıyla omuz omuza duran gururlu bir NATO üyesiyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Kuzey Atlantik Paktı Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tüm müttefiklerin Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini onayladığını duyurdu.
Stoltenberg sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, son olarak İspanyol Senatosu'nun da Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini onayladığını açıkladı.
Stoltenberg, "Böylelikle tüm müttefikler yakında 30'uncu üyemiz olacak Kuzey Makedonya'ya kapılarını açtı. Tebrikler Kuzey Makedonya" ifadesini kullandı.
NATO ile Kuzey Makedonya arasında katılım protokolü 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı. Bunun ardından üyeliğin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylaması gerekiyordu.
Bazı resmî süreçlerin tamamlanmasının ardından Kuzey Makedonya NATO'nun 30'uncu üyesi olmuşt oldu.
Hangi ülkeler NATO üyesi?
12 NATO üyesi ülke, NATO'ya 4 Nisan 1949 tarihinde kurucu üyeler olarak katılan ülkelerdir. Fransa NATO'nun askeri kolundan 1966 yılında ayrılmış olmasına rağmen, 2009 yılında geri dönmüştür. Danimarka'nın üyeliği, Faroe Adaları ile Grönland'ı kapsamaktadır. Üye ülkeler arasında yer alan İzlanda'nın, askeri ordusu bulunmamaktadır. Türkiye, 1952 yılında ittifakın üyesi olmuştur.
4 Nisan 1949
Birleşik Krallık
Belçika
Kanada
Danimarka
Fransa
İzlanda
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Norveç
Portekiz
Amerika Birleşik Devletleri
Yunanistan 1974 yılında Türkiye'nin düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra, NATO'nun askeri kanadından çekilmiş olmasına rağmen, 1980 yılında geri döndü.
18 Şubat 1952
Türkiye
Yunanistan
9 Mayıs 1955
Almanya
30 Mayıs 1982
İspanya
12 Mart 1999
Çek Cumhuriyeti
Macaristan
Polonya
29 Mart 2004
Bulgaristan
Estonya
Letonya
Romanya
Litvanya
Slovenya
Slovakya
1 Nisan 2009
Hırvatistan
Arnavutluk