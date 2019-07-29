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29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 02:06:40

Kuzey Kutbu 40 derece 

Avrupa’yı kavuran sıcak hava dalgası, İskandinav ülkelerinin en kuzey noktasına kadar ulaştı. İsveç ve Norveç’in bazı bölgelerinde sıcaklık 40 dereceye çıkarak rekor kırdı.  

SAHİLLERE AKIN ETTİLER

Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, geçen hafta Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın her yerinde hissedildi. Birçok ülkede rekor üstüne rekor kırılırken, kavurucu sıcaklar Kuzey Kutbu’ndaki İskandinav ülkelerinin en uç noktalarına kadar ulaştı. Norveç'in Laksfors kentinde, termometreler 39’u gösterdi. Sıcağa pek alışkın olmayan Norveçliler, kendilerini sahil kenarına attı. 

'SU SIKINTISI YAŞANACAK'  

Geceleri bile sıcaklığın 20 derecenin altına inmediği İsveç ve Finlandiya da, tropikal havanın etkisi altına girdi. Bazı bölgelerde 40 derece sıcak hava nedeniyle acil durum ilan edildi. İsveçli yetkililer, ülkenin birçok bölgesinde 15 Ağustos itibarıyla su sıkıntısı yaşanabileceğini duyurdu. Finlandiya polisi ise sürücüleri su aramak için kent merkezlerine inen geyikler konusunda uyardı. Uzmanlar, sıcak hava dalgasının buzulların hızla erimesine neden olabileceği konusunda uyardı. 

ÖNCE SICAK SONRA SEL

Avrupa'da hafta boyunca etkisini gösteren aşırı sıcakların görüldüğü ülkelerden İtalya'da, sıcaklıklar birden düşerek yerini şiddetli fırtına ve kuvvetli yağışlara bıraktı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle 3 kişi öldü. Başta başkent Roma olmak üzere Lazio, Liguria ve Veneto kentlerindeki bazı metro istasyonlarını su bastı, caddelerdeki asfaltlar zarar görürken, çok sayıda evde hasar meydana geldi.  

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