Kuzey Kore'den yeni füze denemesi! Kim Jong Un meydan okudu...
Kuzey Kore'nin iki yeni füze denemesi gerçekleştirdiği açıklandı. Ülkenin Kuzey Pyongyang eyaletinden ateşlenen füzeler, Kuzey Kore ile Japonya arasındaki sulara düştü.
Kuzey Kore'nin bu sabah iki yeni füze denemesi gerçekleştirdiği belirtildi. Güney Kore askeri makamlarından edinilen bilgiye göre, ülkenin Kuzey Pyongyang eyaletinden ateşlenen füzeler, Kuzey Kore ile Japonya arasındaki sulara düştü. Japonya, balistik füze olduğu değerlendirilen füzelerin kendi münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
ABD'nin Güney Kore Kuvvetler Komutanı Robert Abrams, daha önce yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin korona virüs nedeniyle 30 gün süreyle askeri faaliyetlerini en aza indirdiğini açıklamış, askerlerin tecrit altına alındığını söylemişti. Kuzey Kore bugünkü füze denemesiyle sessizliğini bozmuş oldu
(İHA)
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