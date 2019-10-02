Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore, denizaltından fırlatılan yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Japonya’dan açıklama

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga füze denemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, Tokyo’nun yeni bir füzenin fırlatıldığı bilgisine ulaştığını söyledi. Füzenin etki alanındaki hiçbir geminin ya da uçağın zarar görmediğini kaydeden Suga, "Füze sabah saat 07.10'da Japon Denizi’nde bulunan, Shimane Eyaleti sınırlarındaki Dogo Adası yakınlarına, Japonya Özel Ekonomik Bölgesi'ne düştü" şeklinde konuştu.

"Havada parçalanmış olabilir"

Sabah saatlerinde yaptığı ilk açıklamada Japonya'nın iki füzenin ateşlendiğine inandığını kaydeden Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, öğle saatlerinde yaptığı açıklamada ise tek füzenin ateşlendiği bilgisine ulaşıldığını açıkladı. Söz konusu füzenin havada ikiye ayrıldıktan sonra Japon Denizi’ne düşmüş olabileceği, bu nedenle ilk değerlendirmelerde iki füze şüphesinin doğduğu belirtildi.

Başbakan Abe'den kınama

Japonya Başbakanı Shinzo Abe de yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin son füze denemesini kınadı. Kuzey Kore’nin eyleminin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali olduğunu vurgulayan Abe, "Japonya bu denemeyi şiddetle kınıyor" ifadesini kullandı.

Görüşme kararından sonra geldi

Kuzey Kore yaz boyunca kısa menzilli füze olduğu belirlenen denemelerini sürdürmüş, ABD Başkanı Donald Trump ise kısa menzilli füze denemelerinin nükleersizleşme müzakerelerinin önünde engel teşkil etmediğini açıklamıştı.

Son olarak Kuzey Kore Resmi Haber Ajansı KCNA, Kuzey Kore ile ABD'nin, çalışma düzeyindeki nükleer görüşmelere 5 Ekim'de yeniden başlanması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Kuzey Kore’nin son denemesi, Japonya ve Güney Kore kamuoyunda ‘görüşmeler öncesinde nabız yoklama çabası’ şeklinde yorumlandı.