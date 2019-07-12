Kuzey Kore'den F-35 tehdidi: Uçakları yok ederiz

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Bu ölümcül silahları yok edebilmemiz için özel silah sistemleri geliştirip denemekten başka bir seçeneğimiz yok. Hem ABD’den silah alıp hem Güney ve Kuzey arasında işbirliğinden bahsetmeleri, Güney Kore makamlarını acınacak duruma düşürüyor” dedi. Güney Kore’nin, ABD'den satın aldığı 40 adet F-35’ten 2'si martta teslim edilmişti. Yıl sonuna kadar 10 F-35 savaş uçağının daha teslimi planlanıyor.