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30 Eylül 2019 Pazartesi 20:05:20 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 21:16:41

Kuzey Kore'den ABD'ye "nükleer müzakerelerin başarısı size bağlı" mesajı

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Song; "ABD-Kuzey Kore zirvesinin üzerinden bir yıldan uzun bir süre geçti ve iki ülke arasındaki ilişkilerde çok az ilerleme kaydedildi. Kuzey Kore-ABD müzakereleri yeni bir fırsat penceresi mi olacak yoksa krizi derinleştirecek mi? Bu tamamen ABD'ye bağlı" dedi.

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Song, ABD ile yürütülen nükleer görüşmelerde, Singapur Zirvesi'nden bu yana çok az ilerleme kaydedildiğini belirterek, "Kuzey Kore-ABD müzakereleri yeni bir fırsat penceresi mi olacak yoksa krizi derinleştirecek mi? Bu tamamen ABD'ye bağlı." dedi.

Kim, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Kore Yarımadası'nda barışın ABD ve Kuzey Kore liderleri arasında geçen sene 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşen zirvede alınan kararların tam uygulanmasıyla mümkün olduğuna dikkati çekti.

Kim, "ABD-Kuzey Kore zirvesinin üzerinden bir yıldan uzun bir süre geçti ve iki ülke arasındaki ilişkilerde çok az ilerleme kaydedildi." ifadesini kullandı.

Kore Yarımadası'nın "ABD'nin siyasi ve askeri provokasyonlarının neden olduğu gerginlikten kaynaklanan kısır döngüden çıkamadığını" vurgulayan Kim, "ABD'nin mevcut hesaplarını bırakıp bize karşı yeni bir yaklaşım sergilemesi gerekti ve biz de ABD'nin bu cesur adımını sabırla bekledik." diye konuştu.

Kim, ABD ile görüşmelere devam etme konusunda istekli olduklarının altını çizerek, "Kuzey Kore-ABD müzakereleri yeni bir fırsat penceresi mi olacak yoksa krizi derinleştirecek mi? Bu tamamen ABD'ye bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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