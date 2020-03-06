  • Bist 100
    109601
  • Dolar
    6,0886
  • Euro
    6,9102
  • Altın
    329,1800
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
NASA astronotları: Uzay istasyonunda yetiştirilen marullar besleyici ve güvenli NASA astronotları: Uzay istasyonunda yetiştirilen marullar besleyici ve güvenli
Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor Avrupa'da koronavirüs hızla yayılmaya ve can almaya devam ediyor
YÖK üniversitelere koronavirüsten korunma önerilerini içeren yazı gönderdi YÖK üniversitelere koronavirüsten korunma önerilerini içeren yazı gönderdi
Bahçeli: Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumlu Bahçeli: Moskova Zirvesi sonuçları itibarıyla olumlu
Fatih Portakal, Moskova'daki mutabakatı manipüle etmek istedi Fatih Portakal, Moskova'daki mutabakatı manipüle etmek istedi
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da anma töreni esnasındaki saldırıyı kınadı Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da anma töreni esnasındaki saldırıyı kınadı
Pehlivanlardan askerlik dilekçesi Pehlivanlardan askerlik dilekçesi
Bakan Koca: Umre dönüşü gözlem altına alınan hastanın test sonuçları negatif çıktı Bakan Koca: Umre dönüşü gözlem altına alınan hastanın test sonuçları negatif çıktı
Şehit MİT mensubunun kimliğini yayınlayan Odatv'ye erişim engeli getirildi Şehit MİT mensubunun kimliğini yayınlayan Odatv'ye erişim engeli getirildi
Türkiye kapıları açtı, Almanya tutuştu: Anlaşmaya uyun, mali desteği sürdürelim Türkiye kapıları açtı, Almanya tutuştu: Anlaşmaya uyun, mali desteği sürdürelim
Esed, paralı askerlerini Libya'ya yönlendirdi Esed, paralı askerlerini Libya'ya yönlendirdi
Yeni Delhi'de vatandaşlık yasasına karşı protestolarda ölenlerin sayısı 53'e yükseldi Yeni Delhi'de vatandaşlık yasasına karşı protestolarda ölenlerin sayısı 53'e yükseldi
Kuzey Kore'de 380 turistten 221'inin karantinası sona erdi Kuzey Kore'de 380 turistten 221'inin karantinası sona erdi
Samsun İdlib'e yardım elini uzattı Samsun İdlib'e yardım elini uzattı
Beşiktaşlı futbolcu sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı Beşiktaşlı futbolcu sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine geçen isim belli oldu Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yerine geçen isim belli oldu
Darbecilere "mala zarar verme" davası açıldı Darbecilere "mala zarar verme" davası açıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Rusya'nın garantör devlet olarak üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Rusya'nın garantör devlet olarak üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz
Yalova Belediye Başkanı Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi Yalova Belediye Başkanı Vekilliğine meclis üyesi Mustafa Tutuk seçildi
Antalya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Antalya'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Mültecilere broşür dağıtan İsveçli parlamenter Jimmie Akesson sınır dışı edildi Mültecilere broşür dağıtan İsveçli parlamenter Jimmie Akesson sınır dışı edildi
İdlib şehidimiz sözleşmeli er Enes Kaya son yolculuğuna uğurlandı İdlib şehidimiz sözleşmeli er Enes Kaya son yolculuğuna uğurlandı
Ceren Damar Şenel cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı Ceren Damar Şenel cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı
Cammu Keşmir'de yenilenen okul kitaplarında bölgedeki kısıtlamalara yer verilmedi Cammu Keşmir'de yenilenen okul kitaplarında bölgedeki kısıtlamalara yer verilmedi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Mart 2020 Cuma 16:06:48 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 16:13:51

Kuzey Kore'de 380 turistten 221'inin karantinası sona erdi

Kuzey Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile karantinaya alınan 380 turistten 221'inin karantina sürecinin sona erdiği bildirildi. Pyongyang yönetimi 159 turisti ise halen karantinada tutuyor. Kuzey Kore ülkede görev yapan diplomatların da bir süreliğine çıkışlarına izin vermemişti.

Kore Merkezi Haber Ajansındaki (KCNA) haberde, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınan yabancılardan 221 kişinin taburcu edildiği belirtildi.

Haberde, 159 kişinin ise karantinada tutulmaya devam edildiği kaydedildi.

Kuzey Kore'de Kovid-19 salgının Güney Kore'de hızla yayılmasının ardından 380 yabancı karantina altına alınmıştı.

Güney Kore'den Japonya'ya karantina kararı uyarısı

Güney Kore, Japonya'nın bu ülkeden gelenlere yönelik 14 günlük karantina uygulama kararını kaldırmaması durumunda yaptırımlar uygulayacağı uyarısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Başbakan Chung Sye-kyun, Japonya'nın söz konusu kararının üzüntüyle karşılandığını belirtti. 

Chung, Japon hükümetinin bu uygulamasının Güney Kore halkına giriş yasağı anlamına geldiği yorumunu yaparak, "Bunu çok üzücü olarak değerlendiriyor ve bu mantıksız tedbirin hemen geri çekilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha da Japonya'yı salgın açısından riskli bölge ilan etmek ve buraya seyahat kısıtlamaları dahil tüm muhtemel tedbirleri almayı düşündükleri yorumunu yaptı. 

Japonya, deprem ve tsunami kurbanlarını anma törenini iptal etti

Japonya'nın 11 Mart 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide ölenler için düzenlenmesi planlanan anma törenlerinin Kovid-19 nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, törenin salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında iptal edildiğini kaydetti.

Suga, ülkede tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayarak söz konusu iptalin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Gelecek hafta düzenlenmesi planlanan törene Başbakan Abe Şinzo'nun da katılması bekleniyordu. 

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 97 bini aşarken salgında toplam 3 bin 386 kişi yaşamını yitirmişti.

Kuzey Kore'de henüz Kovid-19 vakasına rastlanmazken, Güney Kore'de 6 bin 284 vaka görülmüş ve 43 kişi hayatını kaybetmişti.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER