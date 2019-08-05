Kuzey Kore’yle ilgili tüyler ürperten rapor: Yere uzanmak bile imkansız

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan bir rapora göre, Kuzey Kore hapishanelerinde kaçmaya çalışan, hırsızlık yapan ve gardiyanlara zorluk çıkaran mahkumların halka açık bir şekilde idam edildikleri ortaya çıktı. Raporda ayrıca, tutuklu kişilerin cinsel şiddete ve demir çubuk ya da sopalarla dövüldükleri, mahkumların kimisinin yediği dayaktan dolayı öldüğü belirtildi.

Associated Press’te yer alan habere göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ifadelerine yer verilen raporda, tutukluların gardiyanlarca soyuldukları, üzerlerinde para ya da gizlenmiş bir eşya olup olmadıklarının şiddetle tekrar tekrar arandıkları anlatıldı.

HÜCREDE YERE UZANMAK BİLE İMKANSIZ

Sorgu işlemlerinin bir ay ya da daha fazla sürdüğü vurgulanan raporda, tutukluların bulunduğu hücrelerin aşırı kalabalık olduğu ve zemine uzanmanın bile mümkün olmadığı ifade edildi.

ÜLKEDEN KAÇAN 330’DAN FAZLA KİŞİYLE RÖPORTAJ YAPILDI

Kuzey Kore’den Çin’e kaçan ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 330’dan fazla kişiyle yapılan röportajlar sonucunda hazırlanan raporda, söz konusu eski mahkumların “yaşam hakkına karşı korkunç bir şiddet uygulandığı, bireyin özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği” vurgulandı.

İDDİALARI REDDEDİYORLAR, AMA İNCELEMEYE İZİN DE VERMİYORLAR

BM insan hakları yetkililerine ülkede incelemelerde bulunmaları için vize vermeyi reddeden Kuzey Kore’nin Cenevre Büyükelçisi Han Tae Song, mayıs ayında yaptığı açıklamada “insan hakları ihlalleri gerçekleştirildiğine” ilişkin iddiaları reddetmişti.

Kuzey Kore hükûmetinin insan hakları konusunda önemli adımlar attığını belirten Han Tae Song, “Hükûmetimiz, insanlarının iyiliği için yoğun bir çaba sarf etti. İnsan hakları ihlalleri, ne şekilde olursa olsun, kabul edilemez.” demişti.

İZİNSİZ HAREKET EDENE ÖLENE KADAR DAYAK

Gardiyanların mahkumları bütün gün oturttuğunu ya da diz çöktürdüğünü anlatan rapor, söz konusu mahkumlara saatte en fazla iki dakika boyunca kol ve bacaklarını rahatlatma izni verildiğini belirtti.

İzin almadan hareket edilmesinin bireysel ya da toplu şekilde fiziki ceza ile sonuçlandığının aktarıldığı raporda, gardiyanlar tarafından dayak yiyen mahkumların bazılarının hayatını kaybettiği aktarıldı.

KİMİSİNE MAHKEME YOK, MAHKEMEYE ÇIKANA BERAAT YOK

Mahkeme öncesi süreçte tutuklulara avukatlarıyla görüşme izni verilmediği ve kendilerine soruşturmanın sonucunda hapis cezalarıyla ilgili kısa bir bilgilendirme yapıldığı ifade edilen raporda, mahkumların bazılarının altı ay süreyle çalışma kamplarına gönderildikleri belirtildi.

BM Genel Sekreteri Guterres’in aktardığına göre, mahkemeler gerçekleştiğinde, tutukluların kendi avukatlarını seçemedikleri, seçilen avukatların savunma yapmadıklarını ve herhangi bir beraat kararının söz konusu olmadığı öğrenildi.

HAPİSHANELERDE HASTALIK KOL GEZİYOR

Yetersiz beslenmenin çok yaygın olduğunu ve açlıktan dolayı gerçekleşen ölümlerin çok fazla olduğunu belirten Guterres, “Tüberküloz, hepatit, tifo ve akciğer zarı iltihabı gibi hastalıkların kol gezdiği hapishanelerde tıbbi üniteler ya hiç yok ya da çok yetersiz durumda bulunuyor.” ifadelerine yer verdi.

HALKA AÇIK İDAM

Mahkumların uzun saatler boyunca çalışmaya zorlandığını ve bu süreçte çok sayıda kaza meydana geldiğini aktaran Guterres, “Çalışmayla ilgili kazalarda hayatını kaybeden mahkum sayısı çok fazla.” dedi.

Hücre hapsinin çoğunlukla ölümle sonuçlandığını ifade eden Guterres, “Kaçmaya çalışan, hırsızlık yapmaya yeltenen veya gardiyanlara zorluk çıkaran mahkumların halka açık bir şekilde idam edildiklerine ilişkin raporlar var.” satırlarına yer verdi.