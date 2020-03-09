Kim Jong Un bildiğini okudu! Dünyanın gözü önünde tek tek ateşlerdi

Güney Kore haber ajansı Yonhap, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) tarafından pazartesi günü Kuzey Kore'nin fem az 3 roket ateşlediği bilgisinin paylaşıldığını belirtti.

JCS'ye göre, füzeler Kuzey Kore'nin Güney Hamgyong eyaletindeki doğu Sondok kasabasından fırlatıldı.

Yonhap'ın aktardığına göre JCS, "Ordumuz durumu izliyor ve hazır bulunma durumunu koruyor" açıklamasında bulundu.

Japonya'nın resmi haber ajansı Kyodo Japonya'nın fırlatılan roketlerin balistik füzeler olduğundan şüphelendiğini bildirdi.

Güney Kore ordusuna göre , bir hafta önce Kuzey Kore'nin tanımlanamayan iki füzeyi Japon Denizi'ne fırlattıktan sonra bu kez tanımlanamayan bir füze denemesi daha gerçekleştirdi.

Geçen hafta fırlatılan füzeler 2020'de Pyongyang tarafından yapılan ilk füze denemesiydi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl mesajında Kuzey Kore'nin yakın gelecekte yeni bir stratejik silah tanıtacağını söylemişti. Yonhap ise bunun muhtemelen gelişmiş bir kıtalararası balistik füze (ICBM) veya bir denizaltı tarafından fırlatılan balistik füze (SLBM) anlamına gelebileceğini belirtti.