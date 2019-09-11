Kuzey Kore dünkü füzeleri 'süper büyük' çoklu sistemle fırlattı

  • Bist 100
    101939
  • Dolar
    5,7715
  • Euro
    6,3552
  • Altın
    276,8440
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberini aldı Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberini aldı
Annesini öldüren sanık şizofren çıkınca tahliye edildi Annesini öldüren sanık şizofren çıkınca tahliye edildi
Merkel: ABD-Çin arasındaki çekişmenin Avrupa için köklü sonuçları var Merkel: ABD-Çin arasındaki çekişmenin Avrupa için köklü sonuçları var
Kestiği kavak ağacının dallarına başı sıkışan kişi öldü Kestiği kavak ağacının dallarına başı sıkışan kişi öldü
Cenk Tosun'dan anketlik performans Cenk Tosun'dan anketlik performans
Arnavutluk'un İzlanda'yı yenmesi en çok Menemenspor'u memnun etti Arnavutluk'un İzlanda'yı yenmesi en çok Menemenspor'u memnun etti
TEV ve TBB arasındaki işbirliğiyle öğrencilere burs yardım kampanyası: Gel vatanına milletine hizmet et diyeceğiz TEV ve TBB arasındaki işbirliğiyle öğrencilere burs yardım kampanyası: Gel vatanına milletine hizmet et diyeceğiz
Gelir İdaresi: 47 bin 32 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu var Gelir İdaresi: 47 bin 32 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu var
Beşiktaş, milli arada transfer baktı Beşiktaş, milli arada transfer baktı
Başkan Erdoğan bazı belediye başkanlarına: Biz İstanbul Belediyesi'ne geldiğimizde kimseyi aşından etmedik Başkan Erdoğan bazı belediye başkanlarına: Biz İstanbul Belediyesi'ne geldiğimizde kimseyi aşından etmedik
Gent'in Yaremchuk için G.Saray'dan 20 milyon euro istediği iddia edildi Gent'in Yaremchuk için G.Saray'dan 20 milyon euro istediği iddia edildi
İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması
AK Partili Ünal'dan tepki: En ufak meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız neredeler AK Partili Ünal'dan tepki: En ufak meselede ortalığı ayağa kaldıran sanatçılarımız neredeler
Ürdün'deki Suriyeli sığınmacılara 1000'in üzerinde spor ayakkabısı dağıtıldı Ürdün'deki Suriyeli sığınmacılara 1000'in üzerinde spor ayakkabısı dağıtıldı
Recep İvedik 6 ne zaman? Recep İvedik 6 vizyon tarihi 2019! Recep İvedik 6 ne zaman? Recep İvedik 6 vizyon tarihi 2019!
Galatasaray'da Linnes TFF listesinde yer almadı Galatasaray'da Linnes TFF listesinde yer almadı
Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman? Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman?
OGM personel alımı başvuruları başlıyor! OGM personel alımı şartları neler? OGM personel alımı başvuruları başlıyor! OGM personel alımı şartları neler?
F.Bahçe, Mehmet Ekici'yi kadro dışı bıraktı F.Bahçe, Mehmet Ekici'yi kadro dışı bıraktı
CHP'nin cami rahatsızlığı tam gaz sürüyor! İmamoğlu, İBB TV'nin logosundaki camii ibaresini de kaldırdı CHP'nin cami rahatsızlığı tam gaz sürüyor! İmamoğlu, İBB TV'nin logosundaki camii ibaresini de kaldırdı
Mağarada lahit arayan definecilere suçüstü yapıldı Mağarada lahit arayan definecilere suçüstü yapıldı
2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Arda Turan'dan ilk açıklama 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Arda Turan'dan ilk açıklama
Yağmur Taktaş kimdir? Yağmur Taktaş kaç yaşında, nereli? Yağmur Taktaş kimdir? Yağmur Taktaş kaç yaşında, nereli?
Mustafa Kaplan: Abdülkadir Ömür'e çok üzüldüm Mustafa Kaplan: Abdülkadir Ömür'e çok üzüldüm

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:16:41 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:17:48

Kuzey Kore dünkü füzeleri 'süper büyük' çoklu sistemle fırlattı

Kuzey Kore, dün denediği füzelerin "süper büyük" çoklu sistemle fırlatıldığını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA, dün ülke lideri Kim Jong-un'un gözetiminde "süper büyük" çoklu füze fırlatma sistemiyle deneme atışı yapıldığını duyurdu. 

Kim, son denemenin "güzergah özelliklerinin yanı sıra silahın muharip, hatasız ve hassas hedef bulma fonksiyonlarıyla ilgili yönlerini nihayet ispat ettiğini" belirterek geriye kalan adımın, "çoklu füze fırlatıcısının gücünü en canlı biçimde ortaya koyacak" bir deneme gerçekleştirmek olduğunu dile getirdi.

KCNA'nın, denemenin başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmadığına ilişkin bilgi paylaşmaması bazı uzmanlar tarafından, füzelerden birinin hedefine ulaşmamış olabileceği şeklinde yorumlandı.

Kuzey Kore, yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesini 1 Ağustos'ta gerçekleştirmişti.

Ülke son olarak, 24 Ağustos'ta fırlattığı füzelerin yeni geliştirilen "süper büyük" çoklu füze fırlatma sistemiyle yapıldığını duyurmuştu.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, ağustostaki denemeyle ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine karşı dürüst olduğunu söylemiş, "Kim, füze denemelerini seviyor, zaten biz de kısa menzilli füze denemelerini yasaklamadık." ifadelerini kullanmıştı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı duyurmuştu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 06.53 ve 07.12'de başkent Pyongyang'ın 80 kilometre kuzeyinde Güney Pyongan bölgesinde Kaeçon kenti yakınlarından Doğu Denizi'ne doğru iki kısa menzilli füze fırlattığını duyurmuştu. Her iki füzenin de 330 kilometre kadar yol aldığı belirtilirken, denize düşüp düşmedikleri konusunda bilgi verilmemişti.

Kuzey Kore'den ABD'ye yeşil ışık

Kuzey Kore'nin füze denemesi, ABD'ye nükleer görüşmelerin bu ayın sonunda yeniden başlaması yönünde yeşil ışık yakmasının hemen ardından gelmişti.Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui önceki gün Washington'ın Pyongyang için kabul edilebilir yeni bir teklifle gelmesi kaydıyla, ülkesinin ABD ile nükleer silahların ortadan kaldırılmasına ilişkin görüşmelere eylül sonunda yeniden başlamaya istekli olduğunu açıklamıştı.

Choe, "ABD ile eylül sonunda kararlaştırılacak yer ve zamanda karşılıklı oturmaya ve şimdiye kadar müzakere ettiğimiz meseleleri kapsamlı şekilde ele almaya istekliyiz." ifadesini kullanmıştı.

Diğer yandan uzmanlar, Kuzey Kore'nin son zamanlarda sıklaştırdığı füze denemelerini, ABD ile Güney Kore arasında 5-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenen askeri tatbikata tepki olarak yaptığı değerlendirmesinde bulunuyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ