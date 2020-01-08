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08 Ocak 2020 Çarşamba 13:54:04 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 14:22:34

Kuveyt Savunma Bakanı: ABD askerleri 3 gün içinde Camp Arifjan üssünden çekilecek

Kuveyt Savunma Bakanı, ABD askerlerinin 3 gün içerisinde Camp Arifjan üssünden çekileceğini duyurdu

Kuveyt Savunma Bakanı, ABD'den mektup aldığını ve 3 gün içerisinde Camp Arifjan üssünden ABD askerlerinin çekileceğini belirtti.

Mektubun beklenmedik olduğunu söyleyen Kuveytli bakan, mektupta ABD askerlerinin 3 gün içerisinde çekileceği bilgisinin verildiğini aktardı.

ABD Savunma Bakanlığı ile iletişime geçileceği belirtildi.

 

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