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01 Aralık 2019 Pazar 23:48:24 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 23:50:07

Kuveyt: Körfez uzlaşısı için önemli KİK zirvesi 10 Aralık'ta yapılacak

Kuveyt Başbakanı Sabah, Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinin 10 Aralık'ta Suudi Arabistan'da düzenleneceğini belirterek, zirvenin, "Körfez uzlaşısında son derece önemli bir istasyon olacağını" bildirdi.

Kuveyt'teki yerel gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Kuveyt Başbakanı Sabah el-Halid es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah'ın çabalarıyla Körfez uzlaşısında bazı adımlar atıldığını belirtti.

Sabah, Katar'da düzenlenen 24. Körfez Ulusları Kupası ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 10 Aralık'ta gerçekleştirilecek Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinin uzlaşı adımlarından olduğunu söyledi.

Basra Körfezi'nin güvenliğiyle ilgili Hürmüz Boğazı Barış Girişimi'ne ilişkin de Sabah, bunun kabul görmesi için İran'ın diğer ülkelerle ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini, başarılı olması için ise uygun şartların oluşmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

KİK'ten yapılan açıklamada da zirvede, üye ülkeler arasındaki dayanışma, iş birliği ve bağlarını güçlendirecek yapıcı kararların alınmasının ümit edildiği ifade edildi.

Krizde çözüm sinyalleri

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır es-Sabah, 5 Kasım'da Kuveyt resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, yakın dönemde Körfez krizinde istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de ara buluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtmişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de 5 Kasım'da Körfez krizinin çözülmesi için ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu duyurmuştu.

Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki kriz; Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn'in 5 Haziran 2017'de Katar'a siyasi ambargo kararı ile başlamıştı.

Aralık 2018'deki 39. KİK zirvesi de Umman yerine Suudi Arabistan'da yapılmıştı. Zirveye Katar, BAE ve Umman liderleri katılmamıştı.

(AA)

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