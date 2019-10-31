31 Ekim 2019 Perşembe 13:43:00 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 13:44:27
Kuveyt'ten bir ilk! Filistin'e ilk defa büyükelçi atandı
Kuveyt'in El-Enba gazetesinin haberine göre, Aziz el-Dihani, Kuveyt'in gayrimukim (yerleşik olmayan) Filistin Büyükelçisi olarak atandı.
Büyükelçi görevini Ürdün'den yürütecek. Dihani'nin büyükelçilik görevini Ürdün'den yürüteceği ifade edildi.
Haberde, atama kararının Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın görüşmesinin ardından kesinleştiği bilgisine yer verildi.
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