Kutuplardan uzak durun!

İklim değişikliği nedeniyle her geçen yıl yükselen hava sıcaklığı, buzullardaki erimeyi görülmemiş oranda artırıyor. Kutuplardaki geri dönülemez bu tahribat yetmezmiş gibi son yıllarda cruise gemileri de buzullardaki doğal yaşam için tehdit oluşturuyor.

‘HİÇBİR FAYDALARI YOK’

Her iki kutbu da gören ilk kaşif ve çevreci Arved Fuchs, kutuplara sefer yapan ve sayıları hızla artan cruise gemilerinin doğaya zarar verdiğini söyledi. Bazı küçük Eskimo kasabalarının cruise gemilerinin yolcularının akınına uğradığını belirten Fuchs, “Sadece bön bön bakıyor ve orada yaşayan insanlara hiçbir fayda sağlamıyorlar. Bundan faydalanan sadece ziyaretçiler” ifadelerini kullandı.

GÜNDE BİR GALON ATIK

Dünya genelinde cruise gemisi yolcu sayısı 2009’da 11 milyonken, 2018 yılında 28.5 milyona yükseldi. Bir yolcu günde ortalama 8 galon atık üretirken, geminin motor ve makinelerinden günde 96 bin litreden fazla yağlı atık çıkıyor.