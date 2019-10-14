Kürkle hava atma devri bitiyor
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde alınan kararla, 2023'ten itibaren kürkten kıyafet, ayakkabı ya da el çantaları satılmayacak.
Stoklar eritilecek
Yıllardır tepkilere rağmen moda sektörünün vazgeçilmezlerinden olan hayvan kürkünden yapılan ürünlere, Kaliforniya’da yasak geldi. 2023'ten itibaren kürkten eşyaların satışı ve üretimi yasak olacak. Ayrıca çok sayıda hayvanın sirk gösterilerinde yer almasına da izin verilmeyecek. Yetkililer, perakendecilere stoklarını eritmeleri konusunda süre tanıyacakları söyledi.
Kim Kardashian, Kendall Jenner, Lady Gaga, Miley Cyrus gibi çok sayıda kürk sevdalısı ünlü isimler, Kaliforniya’da yaşıyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
- İsviçre'deki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek, YPG/PKK'ya tepki
- Aynal Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktası boşaltıldı
- Venezuela'dan Barış Pınarı Harekatı mesajı!
- Kosova'da gizemli zarflar! Açan herkes hastanelik oldu...