Kürkle hava atma devri bitiyor

Stoklar eritilecek

Yıllardır tepkilere rağmen moda sektörünün vazgeçilmezlerinden olan hayvan kürkünden yapılan ürünlere, Kaliforniya’da yasak geldi. 2023'ten itibaren kürkten eşyaların satışı ve üretimi yasak olacak. Ayrıca çok sayıda hayvanın sirk gösterilerinde yer almasına da izin verilmeyecek. Yetkililer, perakendecilere stoklarını eritmeleri konusunda süre tanıyacakları söyledi.

Kim Kardashian, Kendall Jenner, Lady Gaga, Miley Cyrus gibi çok sayıda kürk sevdalısı ünlü isimler, Kaliforniya’da yaşıyor.