Küresel ısınma tahliyesi
Dünya genelinde küresel ısınmaya bağlı olarak hızla artan sıcaklıkların son kurbanı, Grönland'ın ana havalimanı oldu. Buzulların erimesi nedeniyle zarar gören havalimanı kapatılacak.
YENİSİ İNŞA EDİLECEK
Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan ve dünyanın en büyük adası olarak kabul edilen Grönland'ın yüzeyinin yüzde 80'ini, buzullar ve donmuş toprak kaplıyor. Küresel ısınma nedeniyle eriyen buzullar, adaya yeniden şekil verirken, havalimanı gibi yapılara da zarar veriyor. Bölgede yaşayan halkı da tehdit eden bu sıcaklık artışının son kurbanı Kangerlussuaq Havalimanı oldu. 5 yıl içinde sivil uçuşlara kapatılacak olan havalimanına alternatif olarak başka bir bölgeye yenisinin inşa edileceği açıklandı.
ERİME REKOR DÜZEYDE
11 bin uçağın kullandığı havalimanının müdürü Peter Hogh, “Başkent Nuuk'ta ve kuzeyde yeni bir havalimanı inşa ediliyor. Burası ise Danimarka Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda bilim insanları, dünyanın atmosferinde süregelen ve artan ısınma nedeniyle Grönland'daki erimenin sanıldığından çok daha hızlı olduğunu açıklamıştı. Temmuz ayında da 197 milyar ton buz erimiş, uzmanlar bunun ‘eşi benzeri görülmemiş’ bir erime olduğunu söylemişti.
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