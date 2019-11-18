Küresel ısınma tahliyesi

YENİSİ İNŞA EDİLECEK

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan ve dünyanın en büyük adası olarak kabul edilen Grönland'ın yüzeyinin yüzde 80'ini, buzullar ve donmuş toprak kaplıyor. Küresel ısınma nedeniyle eriyen buzullar, adaya yeniden şekil verirken, havalimanı gibi yapılara da zarar veriyor. Bölgede yaşayan halkı da tehdit eden bu sıcaklık artışının son kurbanı Kangerlussuaq Havalimanı oldu. 5 yıl içinde sivil uçuşlara kapatılacak olan havalimanına alternatif olarak başka bir bölgeye yenisinin inşa edileceği açıklandı.

ERİME REKOR DÜZEYDE

11 bin uçağın kullandığı havalimanının müdürü Peter Hogh, “Başkent Nuuk'ta ve kuzeyde yeni bir havalimanı inşa ediliyor. Burası ise Danimarka Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek” ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz aylarda bilim insanları, dünyanın atmosferinde süregelen ve artan ısınma nedeniyle Grönland'daki erimenin sanıldığından çok daha hızlı olduğunu açıklamıştı. Temmuz ayında da 197 milyar ton buz erimiş, uzmanlar bunun ‘eşi benzeri görülmemiş’ bir erime olduğunu söylemişti.