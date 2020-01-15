  • Bist 100
    120939
  • Dolar
    5,8770
  • Euro
    6,5534
  • Altın
    293,4590
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'den Mısır'a AA çağrısı ABD'den Mısır'a AA çağrısı
Hava üssü gibi okul Hava üssü gibi okul
Grip için 1 milyon ek şurup dağıtılıyor Grip için 1 milyon ek şurup dağıtılıyor
Fatih Terim: Ceza yememek için kelimeleri özenle seçiyorum Fatih Terim: Ceza yememek için kelimeleri özenle seçiyorum
Kalbi durduruldu! Hayata 100 dakika mola Kalbi durduruldu! Hayata 100 dakika mola
Bülent Ersoy uçağı kaçırdı, havalimanını birbirine kattı Bülent Ersoy uçağı kaçırdı, havalimanını birbirine kattı
Wikipedia erişime açıldı! Wikipedia erişime açıldı!
Ece Seçkin hediyesiyle çok konuşulacak Ece Seçkin hediyesiyle çok konuşulacak
Bade İşçil: Herkes gülüyor, ben ağlıyorum Bade İşçil: Herkes gülüyor, ben ağlıyorum
Hande Erçel paraya kıydı! Eldiveni 2 bin 800 TL Hande Erçel paraya kıydı! Eldiveni 2 bin 800 TL
Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı
Paris'in sırrı nihayet çözülüyor Paris'in sırrı nihayet çözülüyor
Hadise: Annem haddimi bilmemi öğretti Hadise: Annem haddimi bilmemi öğretti
Ajda Pekkan: Bedenimi sonra konuşalım  Ajda Pekkan: Bedenimi sonra konuşalım 
Kavga alevlenecek Kavga alevlenecek
Derla Uluğ: Burnum çok güzel Derla Uluğ: Burnum çok güzel
Nur Fettahoğlu'ndan iddialı dönüş Nur Fettahoğlu'ndan iddialı dönüş
Tarkan'dan ikinci sanat müziği albümü yolda Tarkan'dan ikinci sanat müziği albümü yolda
Massaka'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a barınak göndermesi Massaka'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a barınak göndermesi
Zehra Çilingiroğlu'nun 2020 tarzını sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu beğendi Zehra Çilingiroğlu'nun 2020 tarzını sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu beğendi
Ataşehir'de silahlar çekildi! CHP'li başkanın yeğenleri trafikte terör estirdi Ataşehir'de silahlar çekildi! CHP'li başkanın yeğenleri trafikte terör estirdi
Spor yapın demanstan kurtulun Spor yapın demanstan kurtulun
Antidepresan saç döküyor Antidepresan saç döküyor
Hamilelikte, kalça ağrısına dikkat Hamilelikte, kalça ağrısına dikkat

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Ocak 2020 Çarşamba 22:45:40 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 22:46:39

Küresel ısınma son 10 yılda en yüksek düzeye çıktı

ABD'de bilim insanları, son 10 yılın, şimdiye kadar dünyada ölçülen en sıcak dönem olduğunu bildirdi.

Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), dünya yüzeyinde kara ve denizlerden alınan sıcaklık okumalarıyla ilgili verileri açıkladı.

Açıklamada, 2010-2020 yılları arası dünya ortalama sıcaklığının 14,7 derece olarak tespit edildiği, bunun da 20. yüzyıl ortalamasının 0,8 derece üstünde olduğu kaydedildi.

İklim kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1880'den bu yana son 10 yılda en sıcak 8 yılın yaşandığına dikkati çeken yetkililer, 2019 yılının ise 140 yıl içinde ikinci en sıcak yıl olduğunu vurguladı.

Birçok bilim insanının, orman yangınlarının, buzulların erimesinin, şiddetli hava olaylarının insani faaliyetlerle bağlantılı olduğuna işaret ettiği belirtilen açıklamada, gelecek yılın daha sıcak geçmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

NASA'nın Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Gavin Schmidt, 1960'lardan bu yana her 10 yılın bir öncekinden daha sıcak geçtiğini vurgulayarak, “Kömür, petrol ve gazın yakılmasından kaynaklı sera gazlarını stabilize edene kadar bu artış her yıl gördüğümüzün bir parçası olacak.” ifadesini kullandı.

"YILIN GERİ KALANININ NE GETİRECEĞİNDEN KORKUYORUM"

Georgia Tech İklim Bilimcisi Kim Cobb, 2020'ye korkunç iklim verileri ile başlandığını belirterek, "Hızlı bir şekilde küresel sıcaklık rekorlarını kırdığımızı düşünmek ayıltıcı. Yılın geri kalanının ne getireceğinden korkuyorum." ifadelerini kullandı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ