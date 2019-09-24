Küresel ısınma rekor düzeyde

EN SICAK BEŞ YIL

New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) görüşmeleri öncesi, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayımlanan iklim değişikliği raporuna göre, küresel ısınma hızlanma sürecine girdi. Raporda, 2014’ten sonraki 5 yılın, kayıtlara geçen en sıcak dönem olduğu belirtildi. Bu dönemde, atmosfere salınan karbon miktarı, bir önceki 5 yıllık döneme kıyasla yüzde 20 arttı. Deniz seviyesi ise her yıl ortalama 4 milimetre yükseldi.

ACİL ÖNLEM ALINMALI

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, Antarktika ve Grönland buz kütlelerinin hızla küçüldüğünü, durumun daha da kötüleştiğini ve karbon salınımını azaltma çabalarının derhal yoğunlaştırılması uyarısında bulundu. WMO’nun çalışması, BM’deki iklim değişikli zirvesinde liderlere sunulacak. Zirveye 60 liderin katılması ve küresel ısınmanın nedenlerinin kısıtlanması için yeni önlemlerin açıklanması bekleniyor.