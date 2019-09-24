Küresel ısınma rekor düzeyde
Dünya Meteoroloji Örgütü, küresel ısınmanın etkisini artırdığını ve deniz seviyesindeki yükselişin endişe verici boyutlara ulaştığını açıkladı.
EN SICAK BEŞ YIL
New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) görüşmeleri öncesi, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayımlanan iklim değişikliği raporuna göre, küresel ısınma hızlanma sürecine girdi. Raporda, 2014’ten sonraki 5 yılın, kayıtlara geçen en sıcak dönem olduğu belirtildi. Bu dönemde, atmosfere salınan karbon miktarı, bir önceki 5 yıllık döneme kıyasla yüzde 20 arttı. Deniz seviyesi ise her yıl ortalama 4 milimetre yükseldi.
ACİL ÖNLEM ALINMALI
WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, Antarktika ve Grönland buz kütlelerinin hızla küçüldüğünü, durumun daha da kötüleştiğini ve karbon salınımını azaltma çabalarının derhal yoğunlaştırılması uyarısında bulundu. WMO’nun çalışması, BM’deki iklim değişikli zirvesinde liderlere sunulacak. Zirveye 60 liderin katılması ve küresel ısınmanın nedenlerinin kısıtlanması için yeni önlemlerin açıklanması bekleniyor.
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