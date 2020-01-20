Kuraklığı gerekçe göstererek develeri katleden Avustralya'da, şimdi de ani sel baskını, dolu ve kum fırtınası yaşanıyor

Geçtiğimiz hafta Avustralya'da yapılan katliamda, 5 bin deve ve çok sayıda vahşi at öldürülmüştü. Avustralyalı yetkililer 10 binden fazla devenin çok fazla su içmelerini engellemek için helikopterden vurularak öldürüleceğini açıklamıştı.

Ülkenin güneydoğusunda eylül ayından beri süregelen orman yangınları henüz tam anlamıyla kontrol altına alınamamışken, Avustralya bu kez de aşırı iklim olaylarıyla boğuşmaya başladı. Ülkenin çeşitli bölgelerinde dolu şeklindeki şiddetli yağış sele neden olurken, bazı bölgelerde de kum fırtınası yaşandı.

YARALANANLAR VAR

Canberra’da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı kamu binalarına, işyerlerine, evlere ve arabalara zarar verirken; pek çok yerde ağaçlar devrildi ve bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu. Yağış sonrası yaşanan selde iki kişinin yaralandığı belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri dolu ve fırtınaya ‘süper hücre’ oluşumunun neden olduğunu duyurdu. Aşırı sıcaklardan sonra meydana gelen buharlaşmanın, rüzgârla hızlı ve yoğun bir şekilde yükselip aşırı yağış ve fırtınaya sebep olduğu belirtiliyor.

Dolu yağışı Melbourne’de de etkili oldu, ayrıca Brisbane ve Gold Coast’ta da aşılmışın dışındaki fırtına sellere yol açtı.

KUM FIRTINASI GÜNEŞİ KAPATTI

Canberra’da bunlar yaşanırken ülkenin batısındaki Dubbo kenti ve çevresinde ise saatte 107 kilometre hıza ulaşan kum fırtınası görüldü. 300 kilometrelik bir alanda etkili olan fırtına, bölgede güneşi kapatarak yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerinde "felaket durumu" ilan edilen ülkede eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle en az 28 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 600’den fazla ev zarar gördü, on binlerce hayvan telef oldu ve 10 milyon hektardan fazla alan yandı.