29 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 20:27:21
Kundaklama mağdurlarına rekor bağış
Japonya'nın Kyoto kentindeki bir animasyon stüdyosunda kundaklama sonucu çıkan yangın, 33 kişinin hayatını kaybetmesine, 35 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.
33 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Ölenlerin yakınları ve yaralananlar için başlatılan yardım kampanyasında, toplanan miktar 30 milyon doları (178 milyon lira) geçti. Kyoto Valiliği, beklenen rakamın çok üstüne çıkıldığını belirterek, stüdyonun kararının ardından, cuma günü itibarıyla bağış kampanyasının sonlandırıldığını duyurdu.
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