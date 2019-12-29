Kundaklama mağdurlarına rekor bağış

33 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ölenlerin yakınları ve yaralananlar için başlatılan yardım kampanyasında, toplanan miktar 30 milyon doları (178 milyon lira) geçti. Kyoto Valiliği, beklenen rakamın çok üstüne çıkıldığını belirterek, stüdyonun kararının ardından, cuma günü itibarıyla bağış kampanyasının sonlandırıldığını duyurdu.