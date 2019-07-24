Küllerinden doğacak

ANA BİNA KURTARILMIŞTI

UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Fransa’nın başkenti Paris’in sembol yapılarından Notre Dame Katedrali, 15 Nisan’da çıkan ve 8.5 saat süren yangında büyük oranda hasar görmüştü. Çatısı tamamen çöken binadaki yangını söndürmek için yapılan yoğun çalışmalar sonucu kuzey çan kulesiyle ana bina kurtarılmıştı. Tüm dünyada geniş yankı bulan facianın ardından başlatılan yardım kampanyasında, Notre Dame’ın yeniden inşası için bir milyar euro toplanmıştı.

UZMAN GÖZETİMİNDE ÇALIŞIYORLAR

856 yıllık tarihi yapının restorasyon çalışmalarının hızlandırılmasını öngören yasa tasarısı geçen ay imzalandı ve çalışmalar başladı. Katedralde çalışan ekiplere, yapının orijinalliğinin bozulmaması için uzmanların da eşlik ettiği öğrenildi. Öte yandan, 5 yılda yeniden inşa edilmesi planlanan katedralle ilgili bazı tartışmalar da başladı. Bazı restorasyon uzmanları, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’na yetiştirmek için hızlı inşa edilmesinin, binanın tarihi dokusuna zarar vereceğini savundu.