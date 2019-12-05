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05 Aralık 2019 Perşembe 10:41:19 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 10:58:21

"Kudüs'ün Işıkları" belgeseli İsrail işgali altındaki Gazze'de gösterilecek

Muhammet Abdülgafur Şahin'in yönetmenliği üstlendiği "Kudüs'ün Işıkları" belgesel filmi, Gazze'de düzenlenen "Kırmızı Halı Film Festivali"nde gösterilecek. Doğu Kudüs'teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde mayıs ayında yapılan film, kutsal şehirdeki özel bir günün 24 saatini kayıt altına alarak, şehrin dar sokaklarındaki büyük dünyayı bir antropolog, fırıncı, seyyah ve öğretmenin gözünden yansıtıyor.

Bu yıl beşincisi düzenlenen festival, "Amir" isimli sinema salonunda gerçekleşecek.

Şehirden çıkışları özel izne tabi olan ve Kudüs'e gidemeyen Gazzeliler, filmi 8 Aralık'ta izleyebilecek.

Filistin'deki ilk gösterimi Doğu Kudüs'teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde mayıs ayında yapılan film, kutsal şehirdeki özel bir günün 24 saatini kayıt altına alarak, şehrin dar sokaklarındaki büyük dünyayı bir antropolog, fırıncı, seyyah ve öğretmenin gözünden yansıtıyor.

Yapımcılığını Sarkaç Film'in üstlendiği belgeselin senaryosunu Melis Şahin kaleme alırken, müziklerini ise Mustafa Biber hazırladı.

AA

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