Küçük Holly'ye büyük sürpriz

SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU

47. yaş gününü kutlamak için kendi eliyle bir kart hazırlayan ve üzerine ‘Cennetteki babama’ yazan minik kıza, birkaç gün sonra beklenmedik bir yanıt geldi. Mektupta, “Kartınız yıldızlar ve uzaydaki tüm diğer engelleri aşarak cennetteki babanıza ulaştırıldı” ifadelerinin yer aldığını öğrenen Holly, sevinçten havalara uçtu. Yaptıkları küçük sürpriz için posta ekibine teşekkür eden anne, kızının çok mutlu olduğunu söyledi.