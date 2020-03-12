Küba'da ilk koronavirüs vakaları tespit edildi

114'den fazla ülkede görülen koronavirüsle ilgili son dakika gelişmesi daha yaşandı. Küba'da da ilk koronavirüsü vakası görüldü. Ülkeyi ziyarete gelen 3 İtalyan vatandaşına yapılan testler sonucunda virüs taşıdığı tespit edildi. Hastaların durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

VAKALAR TESPİT EDİLDİ

Virüs dünya genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak Küba'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi.

3 İTALYAN VATANDAŞINDA…

Küba basınında çıkan haberlerde, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Kovid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.

(AA)