Kuala Lumpur’da beşli zirve

  • Bist 100
    106588
  • Dolar
    5,7152
  • Euro
    6,3011
  • Altın
    270,6980
İstanbul
10 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Irak'ın kuzeyine hava operasyonu: Saldırıya hazırlanan 5 PKK’lı terörist bombalandı Irak'ın kuzeyine hava operasyonu: Saldırıya hazırlanan 5 PKK’lı terörist bombalandı
Ersun Yanal'ın en büyük kozu Garry Rodrigues olacak Ersun Yanal'ın en büyük kozu Garry Rodrigues olacak
Fatih Terim yeni yıldızını buldu! Fatih Terim yeni yıldızını buldu!
Meksika'da uyuşturucu karteliyle bağlantılı olmakla suçlanan yargıç tutuklandı Meksika'da uyuşturucu karteliyle bağlantılı olmakla suçlanan yargıç tutuklandı
Karius Liverpool'dan transferi için kolaylık sağlamalarını isteyecek Karius Liverpool'dan transferi için kolaylık sağlamalarını isteyecek
Bakan Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı Bakan Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı
Özlem Zengin'den Özkök'e sert cevap: Yaptıklarınızı millet unutmadı Özlem Zengin'den Özkök'e sert cevap: Yaptıklarınızı millet unutmadı
Mersin Silifke’de muz üretimi hızla artıyor Mersin Silifke’de muz üretimi hızla artıyor
CHP'li Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddialarına sert yanıt CHP'li Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddialarına sert yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, akaryakıt zamları konusunda hata yaptığını itiraf etti Fransa Cumhurbaşkanı Macron, akaryakıt zamları konusunda hata yaptığını itiraf etti
ABD'de büyük panik! İran S-400 satın alıyor, anlaşma yapılmak üzere ABD'de büyük panik! İran S-400 satın alıyor, anlaşma yapılmak üzere
Fenerbahçe'de Tolga ve Hasan Ali nikah tazeliyor Fenerbahçe'de Tolga ve Hasan Ali nikah tazeliyor
Asgari ücrette ilk rakamlar! Enflasyon hesaplamaları yapılıyor Asgari ücrette ilk rakamlar! Enflasyon hesaplamaları yapılıyor
Galatasaray büyük maçlarda yokları oynuyor Galatasaray büyük maçlarda yokları oynuyor
Suudi Arabistan-Mısır ortak yapımı: Kirli oyun! Osmanlı’yı hedef aldılar Suudi Arabistan-Mısır ortak yapımı: Kirli oyun! Osmanlı’yı hedef aldılar
Neredeyse birebir portre çizen sokak ressamı: Nikolay Yarakhtin Neredeyse birebir portre çizen sokak ressamı: Nikolay Yarakhtin
Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı'yı üzen haber Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı'yı üzen haber
Milli Savunma Bakanı Akar: F-35 alınamazsa başka arayışlara girmek zorunda kalacağız Milli Savunma Bakanı Akar: F-35 alınamazsa başka arayışlara girmek zorunda kalacağız
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Ali Koç'tan Obradovic'e 2+1 yıllık yeni sözleşme Ali Koç'tan Obradovic'e 2+1 yıllık yeni sözleşme
Alman istihbaratı kapı kapı dolaşıp FETÖ'cü ve PKK'lıları uyardı Alman istihbaratı kapı kapı dolaşıp FETÖ'cü ve PKK'lıları uyardı
Beşiktaş zorlu Konyaspor virajında! İşte muhtemel 11'ler... Beşiktaş zorlu Konyaspor virajında! İşte muhtemel 11'ler...
Kuala Lumpur’da beşli zirve Kuala Lumpur’da beşli zirve
Partilerden belediyelere çağrı: Evren silinsin Partilerden belediyelere çağrı: Evren silinsin

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Kasım 2019 Cumartesi 09:23:52 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 09:28:34

Kuala Lumpur’da beşli zirve

Türkiye, Malezya, Pakistan, Katar ve Endonezya İslam dünyasının sorunlarına çözüm için Kuala Lumpur’da 18-21 Aralık’ta biraraya gelecek. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, zirveyi küçük bir başlangıç olarak niteledi. Muhammed, Müslümanların bu inisiyatifi desteklemesini istiyoruz. Ümit ederim ki dünyaya bir mesaj verebiliriz dedi.

İslam dünyasının güncel meselelerini gündeme getirmek ve çözüm bulmak amacıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu beş İslam ülkesi yeni bir inisiyatif başlatıyor. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, 2019 Kuala Lumpur Zirvesi’nde Türkiye’nin de dahil olduğu 5 ülkenin öncü rol oynayacağını bildirdi. Mahathir, Malezya ile ortak kaygıları ve sorunları olan ülkelerden Türkiye, Pakistan, Katar ve Endonezya’nın zirvenin çekirdek kadrosunu oluşturacağını işaret ederek, “Sorunlarımızı müzakere edip çözüm üretebilmek için az sayıda ülkeden isimlerle başlamak istedik. Bu yüzden 5 ülke seçtik” diye konuştu. Başkent Kuala Lumpur’da 18-21 Aralık’ta düzenlenecek zirvenin tanıtımını yapan Başbakan Mahathir, zirvenin içeriği ve katılımcı ülkelere dair bilgi verdi.

Dünyaya yeni mesaj

Malezya Başbakanı, Müslüman dünyasının sorunlarına işaret etmek ve çözüm sunmak üzere düzenlenecek zirveyi küçük bir başlangıç olarak niteledi ve “Müslümanların bu inisiyatifi desteklemesini istiyoruz. Ümit ederim ki dünyaya bir mesaj verebiliriz” dedi. Zirvede “Milli Egemenliğe Erişimde Kalkınmanın Rolü” temasının işleneceğini ifade eden Mahathir, İslam ülkelerinden toplam 450 lider, düşünür ve entelektüelin zirveye katılım sağlayacağının altını çizdi. Bu zirvenin İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlara alternatif olmadığını vurgulayan Mahathir, “Söz konusu zirve küçük bir inisiyatif. İslam İşbirliği Teşkilatı çok büyük bir organizasyon. İlerleyen zamanlarda teşkilat üyesi diğer ülkeleri de zirvelere katabiliriz” dedi.

TV kanalı da yolda

Pakistan Başbakanı İmran Han, geçtiğimiz Eylül ayında, Türkiye-Malezya-Pakistan üçlüsünün, İngiliz BBC televizyonuna benzeyen bir kanal kuracağını da açıklamıştı. Han, kanalda Müslümanlara ilişkin konulara yer verileceğini belirterek “Toplantımızda Müslümanların meselelerinin altını çizmenin yanında İslamofobi’yle de mücadeleye ilişkin yayınlar yapacak BBC tipi İngilizce kanal kurmaya karar verdik” ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da, Türkiye-Malezya-Pakistan’ın ortak televizyon kanalı projesi ile ilgili yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımız liderlerin baş başa gerçekleştirdiği söz konusu toplantının ilgili bölümüne şahsımı da davet ederek bu ortak televizyon kanalı girişimiyle ilgili olarak talimatlandırdı” ifadelerini kullanmıştı.

(Yenişafak)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ