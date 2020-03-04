04 Mart 2020 Çarşamba 12:58:31 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 12:59:27
Kremlin'den son dakika Türkiye açıklaması
Kremlin'den yapılan açıklamada, Erdoğan-Putin zirvesinde liderlerin İdlib konusunda bir uzlaşıya varmasının umulduğu belirtildi
5 Mart'ta (yarın) Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın İdlib konusunda bir uzlaşı sağlamasının ve ortak tedbirler alınmasının umulduğu belirtildi.