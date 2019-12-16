Kremlin'den çarpıcı Türkiye açıklaması

Rusya'nın Birinci (Perviy) Kanalı'nda yayınlanan bir tartışma programına katılan Peskov, Türkiye ile ilgili soruları yanıtladı.

Türk-Rus ilişkilerinin şu anki durumunu değerlendiren Peskov, "Başkan Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında önemli ve sağlam bir diyalog var" diye konuştu.

Bu sayede iki ülke arasındaki bir çok sorunun daha kolay çözüme kavuştuğunun altını çizdi.

"PUTİN ERDOĞAN'A KARŞI TRUMP'TAN DAHA SAMİMİ"

Trump'ın Ankara'ya gönderdiği mektubun diplomatik nezaketten yoksun olduğunu hatırlattı.

Peskov, "Putin Erdoğan'a karşı Trump'tan daha samimi" dedi.

Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin bölgede bağımsız hareket edebilen önemli bir güç olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin NATO ile ortaklığını devam ettirirken, Rusya ile de çıkarları doğrultusunda iş birliği yaptığını söyledi.

Suriye konusuna da değinen Peskov, "Türkiye'nin İdlib'de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekleyip göreceğiz" dedi.

İki ülkenin de Soçi mutabakatını uygulamak için çalıştığını dile getirdi.