12 Şubat 2020 Çarşamba 11:54:33 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 11:56:39
Kremlin'den Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesi açıklaması
Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Kremlin'den yapılan açıklama, "Anlaşmaların uygulanmasının öneminde anlaştılar" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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