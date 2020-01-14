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14 Ocak 2020 Salı 11:22:30 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 11:42:42

Kremlin yayınladı! Putin ve Bush'un 20 yıllık görüntüleri

Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ve eski ABD Başkanı George W. Bush’un 2008’de birlikte dans ettiği görüntüleri yayınladı.

1999-2000 yılları arasında Rusya’ya Başbakan olarak atanan ardından ise 2000 yılında Yeltsin’den koltuğu devralarak ülkenin devlet başkanı olan Vladimir Putin’in göreve gelmesinin 20. yıl onuruna bugüne kadar gizli kalmış birçok görüntü yayınlandı. 

Kremlin tarafından yayınlanan görüntülerde Putin’in görev yaptığı süre zarfında gerçekleştirdiği görüşmelerden detaylar, tatillerinden fotoğraflar ve görüntüler ve özel yaşamına dair birçok fotoğraf ve video paylaşıldı.

Kronolojik sıralamaya göre hazırlanan albümde ise en çok dikkat çeken görüntü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dönemin ABD Başkanı George W. Bush’un dans ettiği görüntüler oldu.

6 Nisan 2008 yılında Soçi’de Putin ile görüşen Bush onuruna akşam yemeği verildiği sırada sahneye Rus dansçıların çıktığı ve Rusya’nın en eski etnik şarkılarından olan ‘Madam Madam’ isimli şarkıyla dans eden kadınlara Putin ve Bush’un birlikte eşlik ettiği görüldü. Rus müzik çalgısı balalayka eşliğinde dans eden Putin ve Bush, birbirlerini tebrik ederek masalarına geri döndü.

(İHA)

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