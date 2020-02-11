Kalleş saldırı sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması! 'Durum endişe verici'

Kremlin'den yapılan açıklamada, İdlib'deki durumun endişe verici olduğu ve Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmanın uygulanmak zorunda olduğu belirtildi.

Esad rejimine bağlı birlikler, Suriye'nin İdlib kentinde geçtiğimiz hafta Türk askerlerini top atışlarıyla vurmuş ve 7'si asker 1'i sivil personel 8 kişi şehit düşmüştü. Bu gelişmenin ardından bölgede gerilim artarken Rusya'dan Türkiye'ye heyet gelmişti.

Bu delegasyonun Ankara'daki temasları devam ederken, dün yine İdlib'de Esad tarafından Mehmetçik hedef alınmıştı. Saldırıda 5 asker şehit düşerken 5 asker de yaralanmıştı.

MOSKOVA YÖNETİMİNDEN YENİ AÇIKLAMA

İdlib'deki son duruma ilişkin açıklama yapan Kremlin ise, "Suriye'nin İdlib bölgesindeki durum endişe verici. Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma uygulanmak zorunda.