Kraliyet Ailesi küçülmeye gidiyor

Kraliçe Elizabeth’in emekliye ayrılacağı haberlerinin ardından şimdi de tahtı devralmaya hazırlanan Prens Charles'ın, prens ve prenseslerin sayısını azaltmayı planladığı iddia edildi.

MAAŞLARI KESiLECEK

67 yıldır kraliçe unvanını koruyan II. Elizabeth’in 18 ay içinde tahtı devredeceği haberleri, İngiltere’nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Attıkları her adım merakla izlenen aile, yeni bir iddiayla gündemde. İngiliz basını, tahtı devralmaya hazırlanan Prens Charles'ın, Kraliyet Ailesi'ni küçültme planları yaptığını manşetlerine taşıdı. Eğer iddialar gerçek olursa, resmi görevler üstlenen ve maaş alan üyelerin sayısı azalacak, böylece halkın tepkisini toplayan giderler de düşecek.

AYRICALIKLARI KALMAYACAK

Prens Charles tahta geçtiğinde sadece kendisi, eşi Camilla Parker Bowles, 2 oğlu Prens William ve Prens Harry ile onların eş ve çocukları Kraliyet Ailesi sayılacak. Diğer üyeler ise resmi görevler üstlenmeyip normal vatandaşlar gibi yaşayacak. Charles’tan sonra Prens William tahta çıkacak. Ardından sırasıyla çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louise Kraliyet’in başına geçecek.