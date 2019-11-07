Kraliçe sahte giyecek

HAYVANSEVERLERDEN TAKDİR

Kraliyet Ailesi’nin 25 yıllık terzisi Angela Kelly, Kraliçe’nin gerçek yerine, sahte kürkten yapılan kıyafetleri tercih edeceğini açıkladı. Bu karar, hayvan hakları aktivistlerinin takdirini toplarken, Humane Society isimli örgüt, “Majestelerini bir örnek olarak takip etmesi ve İngiltere'yi hayvan kürkü satışını yasaklayan ilk ülke haline getirmesi için, hükümete çağrıda bulunuyoruz” açıklaması yaptı. PETA ise Kraliçe’yi koruyan askerlerin de gerçek kürkten yapılma şapka takmayı bırakmalarını istedi.