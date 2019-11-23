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23 Kasım 2019 Cumartesi 13:02:15 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 13:10:01

Kraliçe II. Elizabeth, tacizci oğlu Prens Andrew'u saraydan kovdu

Prens Andrew, yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddialarının ardından, çocuk istismarı suçundan sabıkası olan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığının ortaya çıkması skandalı sonrası kraliyet görevinden resmen alındı. Kraliçe Elizabeth’in üçüncü oğlu olan Prens’in Buckingham Sarayı’ndaki ofisi kapatıldı.

Hakkında ortaya atılan yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddiaları ve çocuk istismarı suçundan hapis yatarken cezaevinde intihar eden Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı nedeniyle günlerdir İngiliz basınının gündeminden düşmeyen Prens Andrew, kraliyet görevlerinden resmen uzaklaştırıldı.

GÖREVLERİNDEN AYRILMIŞTI

59 yaşındaki York Dükü’nün annesi Kraliçe Elizabeth tarafından resmi görevlerinin sonlandırılmasının ardından Buckingham Sarayı’ndaki ofisi de kapatıldı.Prens Andres ve ekibine, çalışmak için başka bir yer bulmaları gerektiği söylendi.

BBC'YE KONUŞTU

Prenses Beatrice ve Prens Eugenie’in babaları olan Prens Andrew, Epstein ile yakın arkadaştı ve Epstein küçük kız çocuklarını cinsel ilişkiye zorlayarak fuhuş şebekesi yönetmekle suçlanıyordu. Daha sonra hüküm giyen Eipstein, 10 Ağustos’ta cezaevinde ölü bulunmuş ve intihar ettiği açıklanmıştı. Bir tanığın bu suçlara Prens Andrew’in de dahil olduğunu iddia etmesi üzerine BBC’ye çıkarak hakkındaki iddiaları yalanlayan Prens, çelişkili ifadeleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Prens Andrew, röportajda, 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını öne süren ABD vatandaşı Virginia Giuffre'nin iddialarını yalanlamış ve olayın yaşandığı söylenen 10 Mart 2001 tarihinde kızı Beatrice ile İngiltere'nin Woking şehrinde pizza yemeye gittiğini söylemişti. Newsnight programından Emily Maitlis'in sorularını yanıtlayan Prens Andrew "Böyle bir şey olmadı. Kesinlikle böyle bir şey olmadığını size söyleyebilirim. Bu hanımefendiyle görüştüğümü hatırlamıyorum, kesinlikle öyle bir şey yok" demişti.

Röportajın ardından Prens’in yönettiği sivil toplum projelerine sponsor olan firmalar desteklerini çektiklerini açıklamıştı.

(NTV)

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