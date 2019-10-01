Kraliçe görevden alabilir iddiası

Başbakan Johnson, geçen ay Kraliçe’den, parlamentonun 5 hafta tatil edilmesi talebinde bulunmuş, Kraliçe de buna onay vermişti. Ancak Anayasa Mahkemesi, geçen hafta salı günü, Johnson hükümetinin parlamentoyu tatil etme talebini yok hükmünde sayan bir karar verdi.

İSTİFAYI REDDEDEBİLİR

“I” gazetesinin Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kraliçe II. Elizabeth, danışmanlarına başbakanı hangi koşullarda görevden alabileceğini sordu. Habere göre Kraliçe, bir güvensizlik oylamasıyla devrilmesi ancak istifa etmeyi reddetmesi durumunda, Johnson’a karşı nasıl bir yaptırım uygulayabileceğini hesaplıyor olabilir.

ONUN ONAYI GEREKİYOR

İngiltere’de Kraliçe, devletin sembolik başkanı olarak görülse de yasalar ve bazı kritik kararlar ancak onun onayıyla yürürlüğe giriyor. Kraliçe’nin yetkileri arasında, başbakanı ve bakanları atamak da yer alıyor. Ancak Kraliçe, teamüller gereği parlamentonun ve hükümetin kararlarıyla karşı karşıya gelmekten kaçınıyor.