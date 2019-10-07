Kraliçe eleman arıyor

SON GÜN 10 EKİM

Buckingham Sarayı, resmi hesabından, Kraliçe Elizabeth’in yanında çalışacak eleman arandığını duyurdu. Kraliçe’nin atlarına bakmakla yükümlü olacak eleman, yıllık 22 bin sterlin (yaklaşık 157 bin TL) maaş alacak, 33 gün izin yapacak. İngiliz Kraliyet Sarayı’nda kalacak seyisin yemek masrafları da karşılanacak. Son başvuru tarihinin 10 Ekim olduğu belirtilen ilanda, deneyimsiz adayların eleneceği bildirildi.