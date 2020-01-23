  • Bist 100
    122540
  • Dolar
    5,9415
  • Euro
    6,5709
  • Altın
    296,9480
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe'den açıklama: Haklı taleplerimiz karşılanmamıştır Fenerbahçe'den açıklama: Haklı taleplerimiz karşılanmamıştır
Karla mücadele çalışmasında feci kaza! Muhtar hayatını kaybetti Karla mücadele çalışmasında feci kaza! Muhtar hayatını kaybetti
Rusya Devlet Başkanı Putin: İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız Rusya Devlet Başkanı Putin: İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözümünde rol almaya hazırız
Libya'daki Hafter milisleri başkent çevresinde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor Libya'daki Hafter milisleri başkent çevresinde ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor
Meteorolojiden yağış, buzlanma ve don uyarısı Meteorolojiden yağış, buzlanma ve don uyarısı
Kraliçe 2. Elizabeth Brexit yasasına onay verdi Kraliçe 2. Elizabeth Brexit yasasına onay verdi
Avukatlar 12 ay sabit bedelli ve indirimli elektrik kullanabilecek Avukatlar 12 ay sabit bedelli ve indirimli elektrik kullanabilecek
Gürcistan'dan Türkiye'ye NATO desteği için teşekkür Gürcistan'dan Türkiye'ye NATO desteği için teşekkür
Beyaz Saray, Yüzyılın Anlaşması Planı'na dair 'önemli açıklama yapacak' iddiası Beyaz Saray, Yüzyılın Anlaşması Planı'na dair 'önemli açıklama yapacak' iddiası
İran'dan nükleer anlaşma yerine 'Trump Anlaşması' teklifine tepki İran'dan nükleer anlaşma yerine 'Trump Anlaşması' teklifine tepki
Fikret Orman: Abdullah Avcı çok kaliteli bir futbol adamı Fikret Orman: Abdullah Avcı çok kaliteli bir futbol adamı
Galatasaray-Çaykur Rizespor CANLI Galatasaray-Çaykur Rizespor CANLI
Trabzonspor, Denizlispor'u penaltılarla saf dışı bıraktı Trabzonspor, Denizlispor'u penaltılarla saf dışı bıraktı
Vietnam'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığı bildirildi Vietnam'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakasına rastlandığı bildirildi
Teröristbaşı Gülen'in yeğeni 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor Teröristbaşı Gülen'in yeğeni 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor
Veliefendi'de Japon jokey Veliefendi'de Japon jokey
At yarışı ihalesi yılın ilk yarısında At yarışı ihalesi yılın ilk yarısında
'9. gezegen'de kayak keyfi '9. gezegen'de kayak keyfi
Çalınır diye evde bırakmadığı altın ve para pazarda çalındı Çalınır diye evde bırakmadığı altın ve para pazarda çalındı
Gövdesinde 17 ağaç var Gövdesinde 17 ağaç var
Almanya Başbakanı Merkel: Suriye'de yapılan hatalar Libya'da tekrarlanmamalı Almanya Başbakanı Merkel: Suriye'de yapılan hatalar Libya'da tekrarlanmamalı
Bu nasıl tezat? Kezzaba 13 yıl tükürüğe 18 yıl! Bu nasıl tezat? Kezzaba 13 yıl tükürüğe 18 yıl!
Kuruluş Osman hasreti rekora döndü Kuruluş Osman hasreti rekora döndü
Murat Yıldırım'ın engel isyanı Murat Yıldırım'ın engel isyanı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ocak 2020 Perşembe 21:15:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 21:16:05

Kraliçe 2. Elizabeth Brexit yasasına onay verdi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına ilişkin yasa tasarısına onay verdi.

İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasının hukuki temelini teşkil eden tasarı, Kraliçe'nin onayıyla yasalaşarak yürürlüğe girdi.

Tasarı parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasından hızla geçmiş, Lordlar Kamarasında ise bazı değişikliklere uğrayarak geri gönderilmişti.

Başbakan Boris Johnson, Avam Kamarasındaki çoğunluğunu kullanarak değişiklikleri iptal etmiş ve tasarıyı yeniden Lordlar Kamarasına yollamıştı.

İngiltere ile AB arasında varılan Brexit anlaşmasına göre, ülke 31 Aralık'a kadar fiilen birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek.

İngiltere'nin geçiş dönemini uzatmak istemesi halinde en geç haziran ayında talepte bulunması gerekecek. Ancak Johnson hükümeti, uzatma talep etmeyeceğini ve bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da ülkeyi AB'den 31 Aralık'ta bütünüyle ayıracağını ilan etmiş bulunuyor.

İngiltere 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ